29.05.2017

Rosina Ritzka ist eine Vorzeigeläuferin des Turnvereins. Bei den Kreismeisterschaften in Amberg im Stadion "Am Schanzl" erkämpfte sie sich in neuer persönlicher Bestzeit von 2:51,51 Minuten, knapp vor Ronja Melzner vom SC Eschenbach (2:51,82 Minuten) den Kreismeistertitel im 800-Meter-Lauf. Aktive, Jugend und Schüler nahmen an diesem Wettbewerb teil. Vier Sportler des TV Vohenstrauß der Altersklasse U 12 fuhren in die Vilsstadt.

Sie bestätigten mit persönlichen Bestleistungen ihre Leistungsstärke und erkämpften sich einen Kreismeistertitel und zwei Vizemeistertitel. Die Schülerinnen U 12 absolvierten als erste Disziplin den Weitsprung. Hier belegte Rosina Ritzka mit 3,85 Meter den zweiten Platz, Marie Brunner mit 3,50 Meter den neunten Platz und Elena Albert mit 3,45 Meter den zwölften Platz. Elena Albert erlief sich mit 8,20 Sekunden die Qualifikation für den Endlauf über 50 Meter. Im Finale ersprintete sie eine neue persönliche Bestleistung (8,13 Sekunden) und wurde Vierte.Zum Abschluss trat die weibliche U 12 über die 800 Meter Strecke an. In einem spannenden Wettkampf erkämpfte sich Ritzka in neuer persönlicher Bestleistung von 2:51,51 Minuten den Kreismeistertitel. Ebenfalls in neuer persönlicher Bestleistung belegte Brunner den fünften Platz (3:10,35) und Elena Albert den 8. Platz (3:17,85).Stark war die Leistung von Josef Albert beim Schlagballwerfen. Er schaffte mit 31 Metern den zweiten Platz. Den Weitsprung und den 50-Meter-Sprint schloss er jeweils mit einem Mittelfeldplatz ab. Bei der abschließenden Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer Urkunden. Das Trainerteam des TV Vohenstrauß zeigte sich mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden.