Sport Vohenstrauß

09.05.2017

09.05.2017

In den Reihen des Turnvereins Vohenstrauß finden sich viele Talente und herausragende Sportler. Dies macht Vorsitzender Klaus Nigg in der Jahreshauptversammlung bei den Ehrungen deutlich.

Nicht nur im Tor gut

Auffällige Lederhosen

(dob) Da im zurückliegenden Winter super Trainingsbedingungen auf dem TV-Hausberg im Ski- und Snowboardzentrum Fahrenberg für das TV-Ski-Renn-Team herrschten, wirkte sich das positiv auf die Leistungen aus. Die Jüngste war mit sieben Jahren Lara-Marie Wittmann , die sich als "Pistenfloh" einen Namen machte, und mit der Maximalpunktzahl den Oberpfalz-Cup-Gesamtsieg in der Altersklasse U 8 holte. Im Riesenslalom sicherte sie sich den Titel Oberpfalzmeisterin.Paul Kreutzmeier wurde mit acht Jahren überlegen in seiner Klasse Oberpfalz-Cup-Gesamtsieger und legte einen großen Trainingsfleiß vor, lobte Stephanie Beierl als Technische Leiterin bei der Siegerehrung. Pauls Schwester Jule darf sich ebenfalls Oberpfalz-Cup-Gesamtsiegerin nennen und holte sich in der Altersklasse U 10 auch den Slalomtitel als Oberpfalzmeisterin.Als Torwart bei der SpVgg ist Timo Kurzka (9 Jahre) zwar ein Fußballtalent, doch der Allrounder zeigt ebenso Erfolge bei den Ski-Rennläufern. Mit vier Siegen und zwei zweiten Plätzen holte er sich den Oberpfalz-Cup und im Riesenslalom den Oberpfalzmeistertitel.Als den absoluten Überflieger kündigte Beierl das Aushängeschild des Rennteams Raphael Wittmann an, der den TV überregional und international erfolgreich vertritt. Als Oberpfalz-Gesamtcup-Sieger (U 12) und einen sensationellen 5. Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Riesenslalom schrieb es sich heuer in die Erfolgslisten ein.Eine enorme sportliche Entwicklung legte die 16-jährige Chiara Kraus hin. Sie belohnte sich ebenfalls mit dem Oberpfalz-Cup-Siegertitel und will in naher Zukunft, wie ihr Bruder Luca , die Ausbildung zum Übungsleiter absolvieren. Die Geschwister sind TV-Aushängeschilder als Skirennläufer.Als Übungsleiterin Ski alpin ist Theresa Baierl bereits in die TV-Schulungskurse eingebunden und nebenbei als Rennläuferin sehr erfolgreich. Seit Jahren auf Oberpfalzebene schwer zu besiegen, gewann sie den Oberpfalz-Cup in der Altersklasse U 21, wurde Oberpfalzmeisterin im Riesenslalom und heuer zum zweiten Mal Nordbayerische Meisterin der Jugend im Slalom.Als einer der Jüngsten in ganz Deutschland durchlief Luca Kraus im Rekordtempo die Ausbildung vom Übungsleiter bis zum Ski-Instructor. Nebenbei wurde das Ski-Ass Oberpfalz-Cup-Sieger (U 21), Oberpfalzmeister im Slalom und zum ersten Mal Nordbayerischer Meister der Jugend im Slalom. Da die Kinder Top-Skirennläufer sind, war es nicht verwunderlich, dass auch die Mutter der Kreutzmeier-Kinder, Susi Aures-Kreutzmeier , sämtliche Titel auf Oberpfalzebene in ihrer Altersklasse auf sich vereinte.Ganz vorne stand beim Solestar-Racing-Team, das deutschlandweit mit kurzen Lederhosen Aufsehen erregt, Georg Breu (Altersklasse 50 bis 60) als Deutscher Meister im Rollski-Skating. Den Titel holte er sich in Dresden. Kollege Jürgen Weiß belegte in der Wintersaison bei der Bayerischen Meisterschaft Skilanglauf den ersten Platz (36 bis 40), ebenso Ralph Zimmermann (46 bis 50), und Georg Breu (51 bis 55) den dritten Platz.Eine tolle Leistung zeigte die Volleyballabteilung mit der Frauenmannschaft der Spielgemeinschaft Weiden/Vohenstrauß als Aufsteiger in der Bayernliga mit einem hervorragenden siebten Platz. Die erste Frauenmannschaft des TV erkämpfte sich in der Relegationsrunde in Schnaittenbach mit zwei Siegen den ersten Platz und schlägt in der kommenden Saison in der Bezirksklasse auf. "Das ist spitze", lobte Nigg als er an Trainer Martin Kick ein Weingeschenk überreichte.In der Sparte Laufen mischen TV-Akteure kräftig mit. Vanessa Schwabl und Rosina Ritzka erreichten jeweils in ihrer Altersgruppe einen ersten Platz beim Oberpfälzer-Volkslauf-Cup. Alfred Schwabl wurde Oberpfalzmeister Triathlon (M 30) und Benedikt Graf bei der Jugend.Auch die Judo-Abteilung weist mit Maximilian Schaller und Jan Köppe zwei Oberpfalzmeister vor. Ersterer qualifizierte sich sogar bei der Nordbayerischen Meisterschaft für die Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft. Alle Sportler erhielten Geschenke und Urkunden.