Sport Vohenstrauß

05.02.2017

Pünktlich um 9 Uhr am Samstag fiel der Start für ein großes Frauenfußballwochenende in der Dreifachturnhalle in der ehemaligen Kreisstadt, das mit dem U-15-Cup volle Fahrt aufnahm. Als Veranstalter machte sich der SV Altenstadt wieder alle Ehre und richtete ein ansprechendes Turnier aus, das allseits viel Lob erhielt.

Besseres Torverhältnis

Jeweils zehn Minuten traten die Mannschaften gegeneinander an, und so wurde im direkten Vergleich der Sieger ermittelt. Das Auftaktspiel, das der SV Altenstadt/Vohenstrauß I gegen den FC Edelsfeld bestritt, endete mit einem 1:1 Unentschieden. Insgesamt fielen in den ersten Runden nur wenig Tore und denkbar knappe Entscheidungen.Die Änderung kam erst in der letzten Runde, als sich die beiden Mannschaften des Gastgebers Altenstadt mit 3:0 trennten und die zweite Elf die Nase vorne hatte. Der FC Edelsfeld schoss ebenfalls drei Tore gegen den SV Wilting und der SV Thenried servierte den FTE Schwandorf mit 3:0 Treffern ab.Punktgleich aber mit dem besseren Torverhältnis setzten sich die Gastgeber schließlich mit der zweiten Mannschaft mit 7:1 Toren gegen den FC Edelsfeld mit 6:3 Treffern und jeweils neun Punkten durch. Auf dem dritten Platz folgten die Spielerinnen des SV Thenried mit 8 Punkten und 4:1 Toren. Danach reihten sich der FTE Schwandorf (6 Punkte), der SV Altenstadt I (4) und der SV Wilting (1) ein. Als beste Torhüterin wurde Hannah Schuster vom FTE Schwandorf gewählt und als beste Spielerin Veronika Beierl von der gastgebenden Mannschaft. Beste Torschützin wurde mit drei Toren Marie Würschinger ebenfalls vom SV Altenstadt II.Abteilungsleiter und Trainer Holger Böhmler, der auch die Hauptorganisation an diesem Tag übernahm, überreichte an die Geehrten kleine Präsente und bedankte sich für die äußerst faire Spielweise. Er war sehr froh, dass sich keine der Spielerinnen bei dem Turnier verletzte.