Sport Vohenstrauß

10.05.2017

10

0 10.05.201710

(dob) Für die Abteilung Leichtathletik des Turnvereins stand bisher der Name Martin Puff. In der Jahreshauptversammlung trat er als Abteilungsleiter zurück, was allseits bedauert wurde. Doch seine beruflichen und privaten Gründe bewogen ihn zu diesem Schritt.

I1975 war der junge Vohenstraußer dem Verein beigetreten. Bald zeigte sich, dass seine Vorliebe dem Laufen galt. Die größten Erfolge feierte er in seinen Lieblingsdisziplinen über die 800 Meter und 1000 Meter Strecken. So kam 1994 die Ausbildung zum Übungsleiter und 1997 trat Puff die Nachfolge von Max Pflaum als Abteilungsleiter an. In seiner Personalunion Übungs- und Abteilungsleiter war er seit 1997 alleine für die Leichtathletikabteilung verantwortlich, lobte Vorsitzender Klaus Nigg bei der Verabschiedung.Seither setzte sich Puff unermüdlich für seine Sportler ein. Die unzähligen Fahrten zum Training nach Schönsee und Vohenstrauß, sowie zu den Wettkämpfen in ganz Süddeutschland waren für ihn selbstverständlich. Mit Sportlern wie Melanie Singer, Steffi Singer und Johannes Nigg war Puff in der deutschen und süddeutschen Sportspitze vertreten."Du kannst stolz auf deine Leistungen sein." Für alle Verdienste sagte Nigg ein großes Dankeschön. An Puffs Ehefrau Regina übergab Nigg einen Blumenstrauß, denn sie unterstützte ihren Ehemann unentwegt bei seinen sportlichen Terminen und ist ebenfalls als Übungsleiterin fest im Turnverein eingebunden.