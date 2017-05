Sport Vohenstrauß

Die Gaujugend aus dem Sportschützengrenzgau Vohenstrauß trägt ein Vergleichsschießen gegen den mittelfränkischen Gau Weißenburg aus. Am Ende hat der Sieger 61 Ringe mehr.

Oberlind. (dob) Sebastian Holfelner von den Waldthurner Schützen organisierte den Wettbewerb mit Valentin Kellner von den "St.-Thomas"-Schützen. 50 Nachwuchskräfte stellten sich dem Vergleichsschießen im Schützenhaus St. Thomas, davon 41 Jugendliche mit dem Luftgewehr.Denkbar knapp holten sich die Gäste mit 3880 Ringen den ersten Platz und durften den von Gauschützenmeister Stefan Brandmiller gestifteten Pokal entgegennehmen. Nur 61 Ringe weniger (3819) verzeichneten die Gastgeber."Das Vergleichsschießen zwischen der Oberpfalz und Mittelfranken hat gut funktioniert", war Kellner voll des Lobs über die fair ausgetragene Sportveranstaltung der beiden Bezirke. Gaujugendleiterin Nataly Kemmelmeier dankte für die Einladung und versprach, baldmöglichst eine Gegeneinladung auszusprechen. Von der Stadt Weißenburg brachte sie als kleines Geschenk selbstgekelterten Sekt mit.Brandmiller freute sich, dass sich so viele Nachwuchsschützen an diesem Wettbewerb beteiligt und hervorragende Schießergebnisse gezeigt hatten. Es ergaben sich folgende Einzelergebnisse bei den Schülern Luftgewehr : 1. Celine Wein, Mühlengrund Gersdorf, 185 Ringe; 2. Hannah Helm, SV 1884 Eslarn, 185; 3. Julia Mack, Frankenreuth, 182. Jugend Luftgewehr : 1. Madeleine Wein, Mühlengrund Gersdorf, 382; 2. Anna Bergdolt, SV Alesheim, 366; 3. Catharina Kraf, Edelweiß Bubenheim, 364. Junioren Luftgewehr: 1. Elisha Laqua, Eintracht Ettenstatt, 386; 2. Lukas Wrede, Jura-Höh Osterdorf, 377; 3. Tobias Kulig, Edelweiß Bubenheim, 377. Schüler Luftpistole: 1. Andreas Bäumler, St. Thomas Oberlind, 169; 2. Jan Christiansen, Edelweiß Bubenheim, 148; 3. Philipp Eger, St. Thomas Oberlind, 83. Jugend/Junioren Luftpistole: 1. Magdalena Müller, SV Trommetsheim, 338; 2. Valentin Kellner, St. Thomas Schützen, 329; 3. Vinzenz Kellner, St. Thomas Schützen, 304.Die besten Schützen beim Sportschützengrenzgau in den einzelnen Sparten waren folgende Teilnehmer. Schüler Luftgewehr: 1. Hannah Helm, SV 1884 Eslarn, 185; 2. Julia Mack, Frankenreuth, 182; 3. Niklas Bauer, Frankenreuth, 175. Jugend Luftgewehr: 1. Elias Gösl "Edelweiß" Roggenstein, 339; 2. Paulus Kellner, St. Thomas Oberlind, 335.Junioren Luftgewehr: 1. Kerstin Kammerer, SV Pfreimdtal Döllnitz, 377; 2. Sophie Deinl, Frankenreuth, 372; 3. Franz Lukas, SG Bayerntreu Lennesrieth, 359.Schüler Luftpistole: 1. Andreas Bäumler (169), Philipp Eger (83) und Julius Kellner (76), alle von St. Thomas Oberlind.Jugend/Junioren Luftpistole: 1. Valentin Kellner (329); 2. Vinzenz Kellner (304); 3. Lena Lukas, SG Bayerntreu Lennesrieth, 279.