Vermischtes Vohenstrauß

09.05.2017

(dob) Mit unverwechselbaren Klang hat sich das Vokalensemble "ChorDiSono" in die Herzen der etwa 50 Zuhörer im katholischen Pfarrheim St. Marien gesungen und damit den Festabend zum 20-jährigen Bestehen des Philipp-Neri-Werks eröffnet. Dekan Alexander Hösl informierte, dass dieses Jubiläum auf zwei Säulen basiere, denn neben dem Philipp-Neri-Werk feiere auch die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) 20. Geburtstag.

Den Sängern dankte er schon vorab, dass sie sich für diese gute Sache einsetzten und mit dem Benefizkonzert die Einrichtung unterstützten. Über Sinn und Zweck des Philipp-Neri-Werks gab Vorsitzende Ulrike Kießling Auskunft. Das Führungsgremium hatte sich entschieden, die an diesem Abend eingegangenen Spenden für eine Reittherapie für die SVE zur Verfügung zu stellen.Der Abend solle für die Kinder der SVE zu einem "Schein-Werfer-Abend" werden, deshalb sollten die Besucher Scheine in die Spendenkörbchen geben, damit es darin raschle, anstatt zu klimpern. Die Gesamtförderung aller Mädchen und Buben, die einen Förderbedarf mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen aufweisen, sei Ziel des Vereins, erläuterte Kießling. Durch die Reittherapie erzielten die Kinder enorme Fortschritte, wusste sie aus ihren bisherigen Erfahrungen.Danach bot das Vokalensemble einen Querschnitt des Repertoires mit geistlichen Liedern, Gospels, Popsongs und anderen Hits. Bereits im ersten Block ging es um die Schönheit der Erde. "Schau auf die Welt", heißt ein Werk des derzeit berühmtesten Chorkomponisten John Rutter, und sicher das bekannteste Stück dazu stammt mit "Wonderful world" von Louis Armstrong.Noch vor der Natur sind Liebe und Freundschaft das, was das Leben der Menschen am meisten bestimme, sagte Christian Kick, der durchs Programm führte. Mit großer Spielfreude saß Pianist Wolfgang Dirscherl am Piano. "Wenn sich ,Himmel und Erde berühren', dann sind wir glücklich", meinte Kick, bevor er das berühmte "Halleluja" aus Shrek ankündigte. Einen düstern Titelsong schuf Adele für den James-Bond-Film "Skyfall". Doch zu der Farm in den Highlands von Schottland passe dieser Titel sehr gut. Im melancholischen "Scarborough Fair" standen Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian für die Liebe eines Paares, gegen die Bitterkeit, für Kraft und Mut. Zwei lustige Lieder munterten die Zuhörer wieder auf: "The Lion Sleeps Tonight" und "Probier's mal mit Gemütlichkeit".Beim "Ain't no mountain" brauchten sich die Zuhörer nur genüsslich zurücklehnen. Soloparts übernahmen nachfolgend Tenor Adrian Kapornyai bei "Lean on me" sowie bei "Oh, Happy day" Sopranistin Uschi Steppert und Tenor Robert Kreuzer mit beschwörender Intensität. "Dem Bedürftigen zu geben, heißt nicht schenken, sondern säen", besage ein baskisches Sprichwort, lud Kick alle Zuhörer zum Spenden ein, nachdem sich der riesige Applaus gelegt hatte."Ein richtig tolles Konzert", schwärmten die Besucher. Mitwirkende waren Alexander Meiler (Chorleiter), Wolfgang Dirscherl (Pianist), Robert Kreuzer und Adrian Kapornyai (Tenöre), Christian Kick und Frank Hennig (Bass), Doris Raab, Daniela Bauer und Edith Kaiser (Alt), Judith Peter, Uschi Steppert und Rosi Hör (Sopran).