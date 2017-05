Vermischtes Vohenstrauß

04.05.2017

12

0 04.05.201712

Die Musikinitiative Vohenstrauß ist seit mehreren Jahren Teil einer ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaft mit dem Musik-Club der Partnerstadt Stríbro. Für ein Großprojekt schließen beide Vereine zusammen mit den Kommunen eine Zweckvereinbarung ab.

Deutsche Bands in Stríbro Zum Jubiläumsjahr der deutsch/tschechischen Städtepartnerschaft treten fünf deutsche Bands in Stríbro auf:



9. Juni: " Aliens Ate My Mum", Bühne Kino, 19.30 Uhr.



10. Juni "Shorelines", Bühne Kino, 17.15 Uhr.



10. Juni: "404 Whizzkids", Bühne Stadtplatz, 18.30 Uhr.



15. Juli: Realschulband, Bühne Stadtplatz, 15 Uhr.



19. August: "Granny Is Back", Bühne Stadtplatz, Uhrzeit offen.



Weitere Informationen zu den Gruppen:



www.mivoh.de/stribro2017

Vohenstrauß/Stríbro. Die ehemalige Kreisstadt und Stríbro begehen in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Besonders die tschechische Seite möchte diesen Anlass groß feiern. Sie veranstaltet über den Sommer insgesamt vier Termine, an denen fünf Musikgruppen aus dem Netzwerk der Musikinitiative Vohenstrauß (MiVoh) auftreten."Wir sind sehr gespannt auf unsere musikalischen Gäste, und sind stolz, dass sich eine echte Freundschaft zwischen unseren Vereinen entwickelt hat", freut sich Václav Sterner in bestem Deutsch. "Auch ich habe schon mal mit meiner Gruppe in Vohenstrauß gespielt und denke gerne an den schönen Abend zurück."Für dieses Jahr haben sich die Organisatoren viel vorgenommen: mehr Termine, Bands und Übernachtungen, größerer technischer Aufwand sowie stärkere Werbung. Zur Kofinanzierung erhoffen sich Bürgermeister Karel Lukes und sein Team Fördergelder aus dem Euregio-Egrensis-Programm.Dafür haben die Städte zusammen mit den Musikvereinen eine Zweckvereinbarung fixiert, die das organisatorische Miteinander beschreibt. Im Gegenzug sollen im Herbst auch tschechische Gruppen nach Vohenstrauß eingeladen werden. Auch weitere kulturelle Attraktionen wie Fotoausstellungen oder Theaterdarbietungen sind in Planung.Der Fokus der internationalen Teamarbeit liegt auch in diesem Jahr auf der Musik - vorrangig geht es rockig zur Sache. Bands aus den Genres Crossover-Rock, Poprock, Metalcore, Pop und Alternative-Rock reisen mit überwiegend selbst komponierten Stücken nach Böhmen. Gerade beim Engagieren der "404 Whizzkids" waren die Rufe auf tschechischer Seite besonders laut: Die Vohenstraußer Formation hat mit ihrem Auftritt auf dem Stadtfest in Stríbro 2014 einen begeisternden Eindruck hinterlassen."Alle ausgewählten Bands haben es absolut verdient, in Stríbro aufzutreten. Dort ist immer ein lebendiger Treffpunkt vieler herausragender Musiker und sehr positiver Menschen", spricht MiVoh-Vorsitzender Hannes Gilch aus eigener Erfahrung.