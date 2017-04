Vermischtes Vohenstrauß

Wie lassen sich Herzinfarkt oder Schlaganfall verhindern? Die Antwort darauf gibt es beim BRK-Gesundheitstag in der Vohenstraußer Stadthalle. Die Organisatoren bieten ein spannendes Programm rund um die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Krankheiten an.

Abseil-Vorführung geplant

Seh- und Reaktionstest

(dob) Der dritte BRK-Gesundheitstag am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto "Hör auf dein Herz" soll den Besuchern bei kostenlosem Eintritt gesundheitliche Impulse geben oder dem Herzen auf die Sprünge helfen. Die Volkshochschule (VHS) kooperiert bei diesem großen Aktionstag zu ersten Mal mit der BRK-Bereitschaft. Unter der Schirmherrschaft von zweitem Bürgermeister Uli Münchmeier haben die Veranstalter Referenten für Vorträge gewonnen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ausgearbeitet. "Es soll eine Präventionsveranstaltung mit Herz werden", wünschen sich die Organisatoren.Alle Vorträge gehen im Blauen Saal über die Bühne. Im großen Saal stehen Infostände zu den unterschiedlichsten Themen bereit. Zwischendurch klinken sich Katrin Poschenrieder mit "Progressiver Muskelentspannung (PMR)", Kerstin Kastner mit Yoga und Qi Gong oder Andrea Sollfrank mit der Therapie Biofeedback bei Bluthochdruck in den VHS-Räumen im Untergeschoss der Stadthalle ein. Beginn ist um 11 Uhr mit der Begrüßung. Um 14 Uhr referiert der Chefarzt im Weidener Klinikum, Professor Dr. Robert Schwinger, über Cholesterin und Co., "Prävention und Schutz vor Herzinfarkt". Bluthochdruck, der unterschätzte Risikofaktor für Herz und Niere, heißt es ab 15 Uhr bei Dr. Franz Hermann Beckmann, Nephrologe, Hypertensiologe (DHL) und Ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums KfH Weiden.Die "Mediterrane Ernährung - gesund für Herz und Nieren" nimmt um 16 Uhr die Pirker Diplom-Ökotrophologin Angelika Meindl in den Blick. Gegen 11.45 Uhr und um 15 Uhr ist vor der Stadthalle eine Abseil-Vorführung mit der Drehleiter der Stützpunktwehr in Zusammenarbeit mit der Bergwacht geplant. Im BRK-Simulations-Rettungswagen werden Rettungskräfte unter Aufsicht üben. "Die Einsätze können dabei auch gefilmt werden", informierte Rettungswachleiter Martin Putzer.Auch moderne Blutzuckermessgeräte oder die Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader werden vorgeführt, berichtete Allgemeinmediziner Martin Poschenrieder. Das Gesundheitsamt informiert über Organspenden, und das BRK bietet Erste Hilfe zum Mitmachen an oder zeigt die Anwendung der Reanimationshilfe "Lukas". Die Häusliche Krankenpflege misst Blutzucker und Blutdruck der Besucher. Vor Ort sind auch BRK-Einsatzfahrzeuge, der Betreute Fahrdienst und das Kriseninterventionsteam. Die Verkehrswacht bietet einen Seh- und Reaktionstest an, und auch die Wasserwacht klinkt sich in den Gesundheitstag ein. Informationen gibt es von den Leitern von Selbsthilfegruppen zu Multiple Sklerose, Fibromyalgie oder Krebs.Auch die Caritas-Suchtberatung, die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei), die Luftrettung (DRF) und die Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord mit Vorsitzendem Herbert Putzer sind dabei. "Das wird bestimmt eine tolle Veranstaltung", freut sich Dr. Richard Pruy mit seinem Vorbereitungsteam. Das BRK bietet Kaffee und Kuchen sowie warme Würstchen an.