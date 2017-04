Vermischtes Vohenstrauß

30.04.2017

Bange Minuten am Sonntagmorgen gegen 8.35 Uhr in der Kößlmühlstraße. Eine Heizdecke setzte im Haus einer alleinstehenden 94-jährigen Eigentümerin den Dachstuhl in Brand.

Glücklicherweise befand sich die Seniorin zu diesem Zeitpunkt noch im Pflegeheim „Sanita Cura“ und wäre an diesem Sonntag nach Hause entlassen worden. Damit ihre Rückkehr so angenehm wie möglich gestaltet worden wäre, heizte die in München lebende Tochter, die sich derzeit auf Heimaturlaub bei ihrer Mutter befand, das Bett der Seniorin mit einer Heizdecke vor, die dann in Brand geriet. Das Feuer breitete sich über das gesamte Stockwerk des Einfamilienhauses aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, schien das Feuer noch auf den Wohnraum begrenzt zu sein. Doch in Windeseile schlugen plötzlich Flammen aus dem Giebelfenster. Nachbarn sorgten sich um die beliebte Bewohnerin.Die Stützpunktfeuerwehr rückte mit der Drehleiter an, da in der Meldung vermutet wurde, dass sich die Bewohnerin im Haus befand. Durch einen schnellen Löschangriff der Atemschutzgeräteträger im stöckigen Haus konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Kommandant Mario Dobmayer zeigte sich erleichtert, dass keine Personen zu Schaden kamen und durch das Eingreifen der Floriansjünger ein Vollbrand verhindert wurde. Durch die Anwesenheit der Tochter wurde auch schnell klar, dass sich keine Personen im Eigenheim aufhielten.Die verbrannten Matratzen entsorgten die Einsatzkräfte über das Dachgeschoßfenster ins Freie. Mit einem Drucklüfter wurde der gefährliche Rauch und Qualm aus den Räumen gedrückt. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Außer der Drehleiter rückte die Stützpunktwehr mit dem Mehrzweck-, dem Tanklösch-, einem Löschgruppenfahrzeug, dem Versorgungs-Lastkraftwagen und dem Rüstwagen an. Unterstützt wurden sie von den Feuerwehren aus Altenstadt, Oberlind und der benachbarten Wehr aus Pleystein. Notarzt Dr. Gerhard Hammer, der die Seniorin persönlich betreut, und ein Rettungsteam aus Lohma waren ebenfalls unter Einsatzleitung von Rettungssanitäter Manfred Bäumler vorsorglich an den Brandherd geeilt.Als Erster war Christian Messer als „Helfer vor Ort“ in der Kößlmühlstraße eingetroffen. Kreisbrandinspektor Johann Rewitzer und Kreisbrandmeister Martin Weig koordinierten die Feuerwehren. Amtierender Bürgermeister Johann Gollwitzer stieß ebenfalls zu den Einsatzkräften, um sich ein Bild vom Brandgeschehen zu machen. Die Beamten der Polizeiinspektionen nahmen die Ermittlungen auf. Die Schadenssumme liegt nach Auskunft der Einsatzzentrale in Regensburg zwischen 50.000 und 100.000 Euro.