26.04.2017

Die Kür zur Bezirksschützenkönigin empfing Kellner beim Bezirksschützentag in Kelheim. Das Ausnahmetalent der "Edelweiß"-Schützengesellschaft Roggenstein war 2016 dritte Bezirksmeisterin und konnte den Titel auch heuer verteidigen. In der jüngeren Vergangenheit liegen bereits erfolgreiche Teilnahmen an der Bayerischen und Deutschen Meisterschaft hinter der jungen Sportschützin, die beim Überbetrieblichen Bildungszentrum in Ostbayern (ÜBZO) in Weiherhammer für Mitarbeiterqualifizierung und Organisationsentwicklung tätig ist.Erst im Juli 2016 proklamierte Gauschützenmeister Stefan Brandmiller sie zur Gauschützenkönigin. In der laufenden Saison bringt es die Sportschützin im Durchschnitt über alle Wettkämpfe auf stolze 387,75 Ringe, in der Oberpfalzliga 2016 waren es 387,93 Ringe. Mit dem Luftgewehr verwies die 25-Jährige im März in Kelheim mit einem stattlichen 121-Teiler die Konkurrenz auf die Plätze. Das alles will gefeiert werden.Und genau das passierte nun. Die Jugendblaskapelle Roggenstein um Josef Wolfrath empfing Kellner am Ortseingang vor ihrer Talentschmiede, der Schützengesellschaft "Edelweiß". Mit Marschmusik ging es mit Kellners Freund Jakob Schäffer aus Pentling zu den Feierlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus. Mit Kümmel-Schnaps stieß Schützenmeister Johann Gösl dort mit der Bezirkskönigin auf den Erfolg an. Gauschützenmeister Brandmiller und Stellvertreter Anton Hirnet gratulierten ebenfalls. Dieser Titel sei nicht zuletzt auch Prädikat für das ausgezeichnete Schützenwesen in der Heimat. Glückwünsche der Stadt Vohenstrauß übermittelte zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier .Sechs Gaue zählen zum Bezirk Oberpfalz. 2016 umfassten sie 282 Vereine mit über 26 000 Mitgliedern.