Vermischtes Vohenstrauß

20.02.2017

Aufräumarbeiten am Tag danach. Der große Ostbayerische Faschingszug hinterlässt Spuren in Vohenstrauß. Die Verantwortlichen sind überglücklich. Wermutstropfen: ein Diebstahl, allzu viel Müll - und die mangelnde Beteiligung einer Nachbargemeinde.

"Wolddeifl" bestohlen

Fehlende Abfalltonnen

Enttäuscht über Moosbacher Bitter enttäuscht zeigte sich der Vorsitzende des Vohenstraußer Faschingsvereins (VFV), Gerald Grosser, über Bürgermeister Hermann Ach aus Moosbach. Der soll bei einer Faschingsveranstaltung groß angekündigt haben, dass sich die Gemeinde am Ostbayerischen Faschingsumzug beteiligen werde. Grosser: "Und wer dann mit Abwesenheit geglänzt hat, war Moosbach." Grosser reagierte deshalb so verärgert und gekränkt, da der VFV die Moosbacher beim Bayern-3-Dorffest im vergangenen Jahr mit Ausrüstung und Helfern tatkräftig unterstützt habe. Noch dazu feiere Moosbach heuer das Heimatfest und hätte von daher allen Grund gehabt, beim Faschingszug mitzuwirken. Waldthurn, das ebenfalls in diesem Jahr ein Heimatfest auf die Beine stellt, sei mit von der Partie gewesen. (dob)

"Ich spüre meine Füße nicht mehr." Die Klage eines Bürgermeisters, der beim Ostbayerischen Faschingsumzug harte Laufarbeit verrichten musste. Bereits am Sonntagvormittag war Andreas Wutzlhofer beim Empfang der Prinzenpaare im Rathaus gefordert. Pünktlich um 14 Uhr startete dann der lange Gaudiwurm, der zwei Stunden über den Kreisverkehr an der Waidhauser Straße über den Marktplatz in Richtung Altenstadt kroch.Die schmerzenden Füße waren's wohl allemal wert - Wutzlhofer schwärmt über "eine sagenhafte tolle Stimmung, ausgelassene, fröhliche und lustige Menschen". Vohenstrauß habe solche Besuchermassen (rund 15 000 Gäste) schon lange nicht mehr gesehen. Dank galt dem Vohenstraußer Faschingsverein, der das Ereignis geschultert hatte. Aus Sicht der Polizei verlief es äußerst friedlich, wie Inspektionsleiter Andreas Schieder mitteilt. Ärgerlich jedoch: Der Gruppe "Narrische Wolddeifl" wurden drei teure Perchten-Masken gestohlen. Die Polizei konnte die Täter ermitteln: Jugendliche aus dem Pleysteiner Gemeindebereich.Bereits Stunden vor Start des Zugs hatten verschiedene "Warm-Up-Partys" die Stimmung angeheizt und die Wartezeit verkürzt. Dumpfe Bässe wummerten aus den Boxen. Viel Geschick mussten mitunter die Fahrer der Prunk- und Festwagen beweisen, die teilweise mehr als vier Meter hoch waren und von PS-starken Traktoren gezogen wurden. Vor allem mit der Überquerungshilfe, welche die Fahrbahn bei der Sparkasse verengt, hatten sie ihre liebe Mühe. Wenn sich dann auch noch Zuschauer auf das Inselpodest wagten, war das Fortkommen ein riskantes Unterfangen. Passiert ist gottlob nichts.VFV-Vorsitzender Gerald Grosser hätte nach dem Ende des Umzugs "fast laut losheulen" können: weil er rundum glücklich sei mit dem, was über zwei Jahre einen unglaublichen Aufwand an Kraft und organisatorischem Geschick erfordert hatte. Zurücklehnen konnte er sich nicht. Auch bei der "After-Zug-Party" musste er mit anpacken. Insgesamt rund 800 Besucher sollen es bis 23 Uhr in die Stadthalle geströmt sein.Am Tag danach begann das große Aufräumen: Mitarbeiter des städtischen Bauhofs waren seit dem frühen Morgen im Stadtgebiet unterwegs, um die Spuren des Umzugs auf den Straßen, Parkanlagen und Fußgängerwegen zu beseitigen. "Alles, was uns heute zur Verfügung steht, räumt auf", versicherte Wutzlhofer. Die Firma Schön hatte gleich nach dem Zugende damit begonnen, mit Kehrmaschine und Laubbläsern den gröbsten Abfall von der Fahrbahn zu räumen. Der Bürgermeister: "Das geht auf Kosten der Stadt, denn das ist unser Beitrag zu diesem großen Event." Er räumt ein, dass womöglich ein besseres Müllkonzept geholfen hätte. Abfalltonnen hätten wohl die Flut von Papier und Flaschen auf der Straße zum größten Teil eindämmen können.