Vermischtes Vohenstrauß

25.04.2017

3400

0 25.04.20173400

(dob) Weil ein 42-jähriger Sattelzugfahrer in der Nacht zum Dienstag, gegen 0.40 Uhr, auf der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg nach eigenem Bekunden zwei Wildschweinen auswich, verursachte er kurz nach der Ausfahrt Vohenstrauß-West einen folgenschweren Unfall. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Die Bergung seines Fahrzeugs war eine langwierige Angelegenheit. Der tschechische Fahrer aber konnte erst einmal durchatmen.

Niemand hält an

Rückstau bis Leuchtenberg

Denn erst Minuten nach dem Unfall konnte er sich selbst befreien. Der Grund: Der Sicherheitsgurt drückte auf den 42-Jährigen. Er konnte deshalb schlecht Luft holen, während er versuchte, den Gurt zu lösen. Dabei war er unter seinen Habseligkeiten und gelösten Fahrzeugteilen begraben. Er erlitt einen Schock und hatte Atemprobleme durch die vom Gurt verursachte Halsquetschung.Keiner der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer hielt an und leistete Hilfe. Das Unfallgespann war in der dunklen Nacht schlecht sichtbar. Offenbar waren einige Schutzengel unterwegs, so dass es zu keinem weiteren Zusammenstoß kam. Am Fahrzeug entstand Schaden von mindestens 100 000 Euro. Zur Bergung musste schweres Gerät eingesetzt werden. Die Umladung erledigte ein Autokran, das THW Weiden brachte die Glasscheiben mit zwei Kipperfahrzeugen und zwei Tiefladern weg.Kurz nach der Ausfahrt Vohenstrauß-West, auf Höhe des Ortsteils Straßenhäuser, war der Scania-Fahrer zunächst auf die Standspur gekommen, bevor er sein Steuer nach links zog. Daraufhin brach der 40-Tonner quer über die Fahrbahn aus. Durch die Wucht des mit mindestens 10 Tonnen Windschutzscheiben beladenen Lastwagens durchbrach dieser die Mittelleitplanke und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite.Der Sattelzug blockierte die Fahrspuren in beide Richtungen. Die Vohenstraußer Stützpunktwehr sicherte zusammen mit den Pleysteiner Kameraden die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Bei Vohenstrauß-West wurde der Verkehr in Richtung Westen über die Bedarfsumleitungsstrecke Lerau und die Bundesstraße 22 nach Wieselrieth umgeleitet, um von dort wieder zurück auf die A 6 zu gelangen. Ein BRK-Rettungsteam versorgte den Unfallfahrer. Mit vereinten Kräften banden die Feuerwehrleute auslaufendes Öl und Betriebsstoffe.Außerdem säuberten sie schnellstmöglich die äußerste Fahrspur, damit der Verkehr zumindest einspurig in Richtung Tschechien an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Innerhalb kürzester Zeit baute sich von Leuchtenberg her kommend aber ein langer Stau auf.Die aufwendigen Bergungsmaßnahmen und Verkehrsbehinderungen zogen sich über mehrere Stunden hin. Beamte der Polizeiinspektion Fahndung aus Waidhaus und die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Weiden waren ebenfalls am Unfallort und nahmen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.