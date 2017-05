Vermischtes Vohenstrauß

Für viele Generationen, die in der Volksschule Vohenstrauß und später in der Grund- und Förderschule ihre Schullaufbahn durchliefen oder dort begannen, ist Elisabeth Puff noch immer in bester Erinnerung und als "Frau Hausmeister" bekannt. Am Sonntag feierte sie ihren 80. Geburtstag.

Leider ist die Seniorin gesundheitlich schwer angeschlagen und kein Tag ist mehr wie der andere, meinte ihr Ehemann Josef . Trotzdem wollte die Familie mit den drei Kindern Martin , Norbert und Katja den runden Jubeltag nicht einfach ohne Feier verstreichen lassen. Das gutmütige Hausmeister-Ehepaar fühlte sich während der Dienstzeit stets für die große Schülerschar verantwortlich und so manchem Schüler halfen sie aus der Patsche, wenn zum Beispiel Utensilien verloren gingen.In Unterlind wurde Elisabeth Puff am 30. April 1937 als Zweitgeborene der Landwirtseheleute Johann und Katharina Scherer geboren. Mit den Geschwistern Jakob , Hans und Anne wuchs sie in der elterlichen Landwirtschaft auf.Später durchlief die junge Frau zwei Jahre im Kloster der Armen Schulschwestern in Vohenstrauß die Hauswirtschaftsschule und arbeitete als Näherin in der Hosenfabrik Hölzl. Am 24. Februar 1962 versprach sie Josef Puff aus Birkenbühl in der Filialkirche St. Thomas in Oberlind lebenslange Treue. In der Haidaer Straße 24 bauten sie sich zwei Jahre später ein Eigenheim.Die wohl schwerste Prüfung ihres Lebens kam für das junge Paar am 26. Januar 1969, als ihre zwei Kinder Gerlinde und Herbert bei einem tragischen Verkehrsunfall tödlich verunglückten. Viel Kraft holte sich Elisabeth Puff auch beim Singen im Kirchenchor, den sie bereits im Alter von zehn Jahren in Oberlind beigetreten war, bevor sie sich nach ihrem Umzug nach Vohenstrauß vor Ort einbrachte. Viele Glückwünsche überbrachten Dekan Alexander Hösl , Pfarrgemeinderätin Kunigunde Hanauer und dritter Bürgermeister Johann Gollwitzer .