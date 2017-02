Vermischtes Vohenstrauß

15.02.2017

Noch haben die Sanierungsarbeiten im Rathaus nicht begonnen. Die Vorbereitungen laufen aber. Der Dachboden ist ausgeräumt und entrümpelt. In etwa vier Wochen zieht das Standesamt um. Bis zum Start der Maßnahme Mitte Mai haben die Mitarbeiter des Bauhofs noch einiges zu erledigen.

Ungewöhnliche Exponate

Gut im Zeitplan

Bürgermeister Andreas Wutzlhofer und Bauamtsleiter Johann Balk beschreiben bei einem Rundgang im Rathaus die aktuelle Situation. "Der Stadtrat hat den Haken hinter die gesamte Maßnahme gesetzt. Jetzt liegen die Pläne dem Landratsamt vor." Die baurechtliche Genehmigung werde dann auch die denkmalschützerische Erlaubnis beinhalten. Bis dahin könne man im Rathaus lediglich vorbereitende Umzugs- und Ausräumarbeiten erledigen.Das Standesamt zieht bis in etwa vier Wochen vom ersten ins zweite Obergeschoss. Der Platz wird benötigt für die geplanten Toilettenanlagen, die dann im übrigen über einen Aufzug auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sein werden. Daneben ist noch ausreichend Raum für ein Besprechungszimmer und das Forstbüro. Komplett entrümpelt und ausgeräumt ist bereits der Dachboden. Natürlich wurde nicht alles ein für alle Mal entsorgt. Etliches Mobiliar, alte Haushaltsgeräte oder auch außergewöhnliche Exponate wie ein Degen wurden in Kisten verpackt und in einem Kellerraum der Stadthalle zwischengelagert.Der Dachboden musste komplett freigeräumt werden, damit dann im Zuge der Sanierung die Wärmeisolierung zur obersten Geschossdecke hin angebracht werden kann. Die Verantwortlichen liegen jedenfalls gut im Zeitplan.Die Frischzellenkur des alten Gebäudes beinhaltet unter anderem den Einbau eines Aufzugs, die Erneuerung von Fenster, Türen und Dach, sowie den Ausbau der Brandschutz- und Fluchtwege. Von den geschätzten Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro erhält die Kommune eine Förderung über das über das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) von Bund und Freistaat. Der Zuschuss beträgt etwas über eine Million Euro.