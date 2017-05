Vermischtes Vohenstrauß

02.05.2017

Nach nur einem Jahr Bauzeit ist die Arbeiterwohlfahrt am Ziel angelangt. Der Inbetriebnahme der Tagespflegeeinrichtung in Vohenstrauß steht nichts mehr im Weg.

Unternehmerischer Mut

Alterspyramide kippt

(dob) Der Sonntag wird in die Geschichte der AWO als ein wichtiger Meilenstein eingehen. "Wir sind stolz auf dieses Gebäude und auf die Eröffnung der ersten solitären Tagespflegeeinrichtung in der Stadt Vohenstrauß", erklärte Leiterin Karin Gesierich. Bei der Einweihungsfeier werde aber nur all zu leicht übersehen, wie viel Mut und Arbeitsleistung aufgebracht werden müsse, um ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen. In ganz besonderem Maße von den Kolleginnen.Diese arbeiteten während der Bauphase unter extremsten Bedingungen. Für deren aufgebrachte Geduld, das Verständnis und das gemeinsame Tragen bedankte sich die Sozialstationsleiterin. Das Gleiche galt auch für die beteiligten Firmen für den meist reibungslosen Ablauf und bei der Stadt für das Verständnis beim Parkproblem beim Eingang an der Tagespflege. Wolfgang Herzer vom Kunstverein Weiden stellte zudem Bilder zur Verfügung.In Kürze ging Gesierich auf den Beginn der AWO-Sozialstation ein, die sich nach dem Umzug ins ehemalige OBAG-Gebäude im Jahr 2000 schnell weiter entwickelte. Bereits 2012 spielte sie erstmals mit dem Gedanken, hier eine Tagespflegeeinrichtung anzubauen. Das Grundstück schien ihr von Anfang an bestens dafür geeignet und Ideen sammelte sie aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen. "In der Tat gibt es nur wenige Tagespflegen mit so einem großzügigen Platzangebot." Die Stadt und die angrenzenden Gemeinden hätten damit eine Stätte der professionellen Betreuung pflegebedürftiger Menschen und damit eine enorme Entlastung pflegender Angehöriger.Der evangelische Pfarrer Norbert Schlinke und Kaplan Ulrich Eigendorf erteilten der Einrichtung den kirchlichen Segen. Pfarrer Schlinke nahm sich dafür den Galater-Brief zu Hilfe, in dem es heißt: "Einer trage des anderen Last." Diese Bibelstelle treffe auf die Einrichtung zu. "Hier können die Tagespflegegäste Kraft tanken und gemeinsam gestalten."Stellvertretende Landrätin Margit Kirzinger beglückwünschte zweiten Bürgermeister Uli Münchmeier zu dieser Einrichtung. Sie zeigte sich regelrecht begeistert über dieses helle Haus. Der demografische Wandel und die Familien forderten heute neue Lebensformen und derartige Unterbringungsarten. Hier könnten die Angehörigen ihre pflegebedürftigen Verwandten mit gutem Gewissen zurücklassen und ihnen abends die Heimkehr in die eigenen vier Wände ermöglichen. Gesierich habe bei diesem Vorhaben unternehmerischen Mut bewiesen.Für das unermüdliche Engagement der AWO-Kräfte, zusätzlich zur Belastung der Pflegestation diese bauliche Umsetzung zu stemmen, zollte Münchmeier seinen größten Respekt. "Diese Einrichtung hat Vorbildfunktion." Neben der pflegerischen Komponente für Menschen mit Demenz oder mit körperlichen Beeinträchtigungen solle auch einer Vereinsamung vorgebeugt und soziale Kontakte geschaffen werden. Es gehe heute in einer sich wandelnden Gesellschaft nicht mehr allein darum, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern wie diese Jahre mit Leben erfüllt werden können.Der Blick in die Statistik zeige, dass der Anteil der über 65-jährigen Bewohner in Vohenstrauß bereits bei 21 Prozent liege. Rechne man die 45- bis 65-jährigen hinzu, seien es über 52 Prozent. Im Vergleich mache die Bevölkerungsgruppe der Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren gerade noch 15 Prozent aus. "Der demografische Wandel ist voll im Gang."Münchmeier machte deutlich: "Wir brauchen den Blick für alle Generationen in unserer Stadt und Großgemeinde und wir dürfen in der Wertigkeit keine Unterschiede zwischen Jung und Alt machen, denn alle Bürger sind Teil unserer Gesellschaft." Anstelle von Blumen übergab der zweite Bürgermeister vonseiten der Stadt eine Geldspende.Namentlich verlas Gesierich die Namen der aktuell 40 AWO-Angestellten, die in der Sozialstation, der Hauswirtschaft und der Tagespflege Dienst leisten. Alexander Völkl aus Pleystein gestaltete die Einweihungsfeier musikalisch mit. Am späten Nachmittag schloss sich ein Tag der offenen Tür an. Viele Bürger nutzten dieses Angebot, um im Braunetsriether Weg vorbeizuschauen.