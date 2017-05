Vermischtes Vohenstrauß

04.05.2017

04.05.2017

Altenstadt. (dob) Große Veränderungen für die Zukunft leitete Vorsitzende Martha Bauer und das Vorstandsteam des Frauenbund-Zweigvereins bei den Neuwahlen im Gemeindehaus ein. So bat sie in der Jahreshauptversammlung, bei der 39 Mitglieder anwesend waren, um eine Satzungsänderung, um ein vom Diözesanverband vorgeschlagenes Vorstandsmodell umsetzen zu können.

Drei neue Mitglieder

Der Vorstand habe sich darüber ausgiebig den Kopf zerbrochen und viel diskutiert, erklärte Bauer. Einstimmig nahmen die Anwesenden den Entwurf an. Das Modell sieht vor, drei gleichberechtigte Vorsitzende mit den Schwerpunkten Kassier und Schriftführer zu wählen. Bauer werde sich künftig um die Kassenabrechnung kümmern. Bei den Neuwahlen wählten die Mitglieder zudem Johanna Gollwitzer (schriftliche Arbeiten) und Ingrid Reber in die Führungsriege.Da nach dem neuen Modell ein Mitglied weniger im engeren Vorstandskreis ist als vorher, verständigten sich die Anwesenden auf fünf Beiräte (bisher vier) für den erweiterten Vorstand. Monika Mages, Sonja Frischholz, Maria Bäumler, Gerlinde Nickl und Irmgard Haberkorn schafften den Sprung ins Gremium.Nach nunmehr zwölf Jahren als Vorsitzende wolle sie in den nächsten vier Jahren die Übergabe dieses Amts an eine neue Führungskraft schaffen, sagte Bauer. "Das Ehrenamt ist unheimlich anstrengend. Es ist viel los und es ist oftmals sehr schwierig, alles richtig einzuschätzen." Deshalb seien in den vergangenen Monaten von ihr aus viele Gespräche für einen "einleitenden Amtswechsel" geführt worden.Noch nie habe man im Zweigverein eine Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft vergeben dürfen. Bald wäre es so weit gewesen. Leider sei Rosa Gollwitzer aber im April verstorben. Dekan Alexander Hösl sah sich als Scharnier zwischen dem alten und neuen Vorstand. Das bisherige Team habe es verstand, ein ansprechendes Programm für Jung und Alt auszuarbeiten, und die verschiedenen Säulen der Frauenbundarbeit konkret umzusetzen."Der Frauenbund ist der Motor unserer Gesellschaft", hob der Geistliche hervor. Den Damen gelinge es immer wieder, ihre Finger in Wunden zu legen und die Kirche müsse sich ständig einem Wandel und Reformen unterwerfen. Mit den drei Neuaufnahmen Irmgard Puff, Elisabeth Puff und Monika Gmeiner aus Obertresenfeld beweisen die Führungskräfte, dass es in ihrem Zweigverein auch keinen Stillstand gebe, lobte der Pfarrer die Gemeinschaft mit bisher 101 Mitgliedern.Für die Vorsitzende sei das Amt nicht immer leicht gewesen, denn meistens bekämen die Führungskräfte die Kritik an vorderster Front ab. Stellvertretend überreichte er an Bauer ein Geschenk. Eine Behinderung der Vereinsarbeit sah der Redner auch in den vielen Auflagen, die viele von einem Ehrenamt abhielten. Der Paragrafenwald müsste dringen durchforstet werden, appellierte er an die Politik, die immer neue Gesetze schaffe. Die seien aber der Tod der Vereinsarbeit. "Packen sie alle mit an", warb er, bevor er sich mit den Frauen auf eine Klangreise begab.In der nächsten Zeit stehen etliche Termine an, die Vorsitzende Bauer bekannt gab: Am Donnerstag, 18. Mai, ist um 19 Uhr eine Maiandacht in der renovierten Waidhauser Pfarrkirche, danach gemütliches Beisammensein in der Pizzeria "Haus am Eck" am Marktplatz. Die Diözesanwallfahrt des Frauenbunds auf den Mariahilfberg in Amberg mit Nachmittagsprogramm geht am Samstag, 27. Mai, über die Bühne.