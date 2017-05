Vermischtes Vohenstrauß

Einen Lutherzoigl der besonderen Art feierte die Evangelische Kirchengemeinde am Samstag. Pfarrer Volker Wappmann hielt zum Auftakt einen Abendgottesdienst nach der evangelischen Kirchenordnung aus dem Jahre 1542, welche der Pfalzgraf Ottheinrich I. von Neuburg für sein Fürstentum damals eingeführt hatte.

Die stark gekürzte Lutherpredigt - Predigten dauerten damals ein bis zwei Stunden - behandelte das Thema "Schüler und Schule". Bildung sei der beste Schutz für ein Land, vor inneren und äußeren Feinden und allgemeinem Verfall. Danach trafen sich mehr als 70 Gemeindemitglieder zum Lutherabend im Gemeindehaus. Der Frauenbund und der Kirchenvorstand hatten alles sehr gut vorbereitet. Das extra gebraute Raigeringer Lutherbier aus Amberg fand großes Lob. Höhepunkt des Abends war eine Tischrede im Hause Luther: Sechs Laienschauspieler boten in einem Dreiakter einen Abend bei Luther und seiner Frau "Herr Käthe" dar. Die nächsten Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum sind am 21. Oktober um 19.30 Uhr ein Konzert des Bezirksposaunenchors in der evangelischen Stadtkirche und ein weiterer Luther(zoigl)abend mit Tischreden des Reformators.