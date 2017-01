Vermischtes Vohenstrauß

30.01.2017

Die Gäste in der voll besetzten Stadthalle sind sich einig: Der Familienball des Vohenstraußer Faschingsvereins mit dem Auftritt aller Garden ist kaum mehr zu toppen.

Konfetti im Haar

Bunter Streifzug

Spielend tänzerisch mit wunderbaren Choreographien und einmalig schönen Kostümen traten die jungen Tänzer vor das Publikum. Sichtbar war die Freude bei ihren Auftritten. Die Gäste waren begeistert angesichts der Präsentationen der Garden und forderten immer wieder Zugaben.Erstmals zeigten bei dem Familienball alle Garden des VFV ihre Auftritte. Doch allein schon das Kinderprinzenpaar Jonas und Lena sorgte mit dem Eröffnungstanz der Kindergarde auf für Begeisterung. VFV-Präsident Tobias Plödt, Vizepräsident Mattes Brümmer, Lisa Schriml, ehemalige Präsidentin und Ex-Faschingsprinzessin, entführten die Besucher in die bunte Welt der närrischen Zeit, vorrangig aber in die zurückliegenden 44 Jahre. Diese magische Zahl, die heuer für das Jubiläum des Faschingsvereins steht, war dann auch in beleuchteter Form von der Decke der Stadthalle herabhängend nicht zu übersehen. Die Prinzengarde mit dem Prinzenpaar Thomas V. und Katharina I. eröffneten den nachmittäglichen Familienball als echten Faschingshöhepunkt.Bis zum Auftritt der Kindergarde mit dem Kinderprinzenpaar gehörte das Parkett den Kindern. Bunt kostümiert tanzten sie, auch gemeinsam mit Faschingsprinzessin Katherina I., warfen sich schon mal eine Hand voll Konfetti ins Haar und vergnügten sich an den Liedern der Band "Musik total".Doch dann wurde es richtig stimmungsvoll im Saal. Das Kinderprinzenpaar Jonas und Lena hatte seinen Auftritt und machte es vor, wie es "große" Prinzen und Prinzessinnen auch immer wieder zeigen: Gefühlvoll tanzten die beiden zu "Aladin" und sahen sich dabei tief in die Augen. Die vielen Übungsstunden hatten sich gelohnt. Das Publikum spendete viel Applaus.Die "Bambinis" und die Kindergarde präsentierten ihre Tänze, die sie seit September mit Katherina Meyer, Jessica Wührl und Lisa Prem fleißig einstudiert hatten. Da gab es tanzende "Schüttelfische", es kamen die "Nachtgespenster", der "König der Löwen" oder auch Mary Poppins ins Spiel. Alles war wunderbar anzuschauen. Hervorzuheben sind die schnellen Kostümwechsel und vor allem die tollen Kleider selbst, die als Rückblicke an zurückliegende närrische Zeiten erinnerten.Die Jugendgarde machte ebenfalls einen Streifzug durch 44 Jahre VFV. Da kamen Tabaluga, die Dämonen und Arctos, das Abba-Medley als Gardetanz, Schotten, Kommissare und Einhörner auf das Tanzparkett. Am Ende gestaltete sich ein farbiges Bild der Vohenstraußer Faschingsgeschichte. Immer wieder tauchte eine straff geführte Schulklasse mit "Lehrerin" Anne Birkner auf, die sich mit der Historie des VFV befasste.Mit der Mitternachtsshow endete der Familienball, der sich nahtlos in die diesjährige Erfolgsgeschichte des VFV und einem dreifachen "V-F-V-Helau" einreihen wird. Das Publikum konnte sich nicht über mangelnde Unterhaltung beklagen.