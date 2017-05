Vermischtes Vohenstrauß

"Mir san mir." Unter dieser Prämisse haben sich vor 40 Jahren zwei Fußballbegeisterte mit dem FC-Bayern-Virus infiziert und innerhalb kürzester Zeit auch andere Fußballenthusiasten aus Vohenstrauß angesteckt.

"Binner-Lenz" statt Burgfest

Lob für Weitsicht

Festprogramm "Die Vohenstraußer haben das Herz am rechten Fleck", erkannte der damalige Bayern-Präsident Fritz Scherer, als er die Ehrenschirmherrschaft zum zehnjährigen Bestehen des Fanclubs übernahm. Zum 40-jährigen gibt es einen großen Jubiläumspreisschafkopf im Sportzentrum am Samstag, 15. Juli, und am Samstag, 22. Juli, ein Elfmeterturnier. (dob)

(dob) Es war der 6. August 1977 als sich ein Großvater mit seinem Enkel in einem D-Zug-Abteil von Stuttgart nach Nürnberg befand und sie andere Fanclubmitglieder beobachteten, wie diese auf das 3:3 des FC-Bayern beim Aufsteiger VfB Stuttgart anstießen. Zuhause erzählte es der junge Mann seinem Freund. Beide versprachen sich per Handschlag selbst einen Fanclub zu gründen.Lothar Zenefels und Erhard Wagner könnten so als Gründungsväter bezeichnet werden, die dann auch sofort Verantwortung als Vereinsvorsitzende übernahmen. Bereits sechs Tage nach der Zugfahrt, am 12. August, war Burgfest in der ehemaligen Kreisstadt im Hof der Friedrichsburg und hier weihten die beiden ihre Freunde von ihrem Plan ein.Weil man beim Burgfest nicht die Ruhe fand, wechselten die zwölf Burschen damals gegen 21 Uhr ins Gasthaus "Binner-Lenz" und gründeten den "FC-Bayern-Fanclub Vohenstrauß". So manche Dame konnte sich ebenfalls für das runde Leder begeistern und ließ sich als Gründungsmitglied eintragen. 24 Namen sollte der Chronist damals erfassen: Brigitte Baier, Siegfried Baumgartl, Gisela van Deenen, Karin Ebert, Hubert Fleischmann, Andreas Forster, Gottfried Gesierich, Günter Hammerl, Christine Janner, Stefan Krämer, Gerhard und Hubert Kreuzer, Robert Mittelmeier, Franz Mosbauer, Karl-Heinz Petschler, Wolfgang Pröls, Regina Rögner, Cornelia Schuller, Jutta Schwarz, Helmut Seebauer, Peter Sturm und Claudia Voit sowie die zwei Initiatoren.Drei Monate nach der Gründung reiste der Fanclub erstmals in die Landeshauptstadt. Der Bus war bis auf den letzten Platz besetzt und die am Vortag gerade noch rechtzeitig eingetroffenen Fanclubhemden stolz zur Schau getragen. Allerdings ging das Derby gegen den Lokalrivalen TSV 1860 München mit 1:3 verloren. Von den damaligen Eintrittspreisen können die Fans heute träumen. Auf der Haupttribüne Mitte im Olympia-Stadion kostete das Ticket 25 Mark und ein Stehplatz gerade einmal 8 Mark, erinnert sich Pröls noch ganz genau.Rund 20 junge Leute trafen sich 1979, zu diesem Zeitpunkt waren bereits über 100 Mitglieder dem Verein beigetreten, in den Pröls-Garagen, um den ersten Fanclub-Faschingswagen zu kreieren. Wie es ist, wenn 78 000 Kehlen ihre Freude zum Ausdruck bringen, erlebten die 60 Fanclubmitglieder aus Vohenstrauß 1980 als die Bayern die erste Meisterschaft nach der Fanclubgründung unter Dach und Fach brachten.Den Profis ganz nah kamen die Fans im Juli desselben Jahres in Neustadt/WN, als der FC Bayern zur Sportplatzeinweihung des ASV anreiste. Strömender Regen, trotzdem erlebten 5500 Zuschauer einen 10:1-Sieg der Münchener. Vor Spielbeginn überreichte der Vorsitzende Lothar Zenefels Kapitän Paul Breitner einen Erinnerungswimpel des Vohenstraußer Fanclubs. Manager Uli Hoeneß revanchierte sich mit Souvenirs.So manchem Vohenstraußer mag wohl beim Anblick des Faschingswagens 1981 das Herz geblutet haben. Der Fanclub dekorierte die Fassaden des Gasthofs "Kronprinz" und die der Burggaststätte Sommer auf den Wagen und dichtete: "In Vohenstrauß dieser armen Stadt bald kein Lokal mehr offen hat. Den Bürger macht dies schon fast krank, an jeder Ecke steht 'ne Bank." Bürgermeister Max Steger lobte die Initiatoren damals für ihre Weitsicht.Robert Mittelmeier übernahm 1982 den Fanclub als Vorsitzender und Andreas Wutzlhofer organisierte ein Volksradfahren mit einem überwältigenden Echo. Nicht nur bei allen Finalspielen fieberten die Vohenstraußer Anhänger stets mit. Doch auch vor Ort wurden viele Veranstaltungen federführend organisiert und mit den Erlösen viele soziale Zwecke unterstützt. Rund 15 000 Euro kamen so zusammen, die an die Kindergärten, ans Seniorenheim, die Kinderkrebshilfe, für die Jugendarbeit in Fußballvereinen, für die Flutopfer verteilt oder in den Pfarrheimneubau gesteckt wurden."Mit 3 Bussen und 150 Teilnehmern fuhren wir zum Landesmeistercupfinale nach Wien und Fahrten zu den DFB-Pokal Endspielen in Frankfurt und Berlin waren wohl einzigartig, da man noch 50 Tickets für einen Bus bekam", weiß Josef Maier, der heute den über 700 Mitglieder zählenden Verein leitet.Ottmar Hitzfeld und Jérôme Boateng besuchten bisher Vohenstrauß und viele unzählige gesellschaftliche Veranstaltungen gehen auf das Konto der Gemeinschaft. Überall dabei auch "Vinzenz", das Maskottchen der Fans. Dabei handelt es sich um einen braunen Bär im Bayern-Trikot. Johannes Reinl, Charles McGibbon und Andreas Wutzlhofer reihten sich vor Josef Maier ebenfalls als Fanclub-Präsidenten ein.