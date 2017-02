Vermischtes Vohenstrauß

04.02.2017

Diesen Überschlag wird eine 33-jährige Böhmischbruckerin so schnell nicht vergessen. Glücklicherweise ist der Fahrerin eines Ford Focus am Samstagnachmittag außer ein paar Schürfwunden nichts passiert. Zumindest ließ sich die Autofahrerin nach dem Unfall nicht vorsorglich von den BRK-Rettungskräften in die Klinik bringen und fuhr lieber mit ihrem Ehemann in Richtung Heimatort.

Waldau. Gegen 16.25 Uhr war die Pkw-Lenkerin aus Richtung Weiden kommend auf der Staatsstraße 2166 in Richtung Vohenstrauß, kurz nach der Einfahrt nach Erpetshof unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf die linke Fahrbahnseite geriet und über eine steile Böschung an einen Baum stieß. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb kopfüber am Straßenrand liegen.Die Feuerwehrkräfte aus Waldau kümmerten sich um die entsprechende Absperrung der Unfallstelle und lenkten den Verkehr über Obertresenfeld und Erpetshof um. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß und bis das Wrack abgeschleppt war, blieb die Staatsstraße in diesem Bereich mehr als eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Den Gesamtschaden an dem älteren Fahrzeug schätzten die Beamten auf lediglich 500 Euro.