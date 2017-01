Vermischtes Vohenstrauß

31.01.2017

44

0 31.01.201744

Eine Streifenbesatzung der Bundespolizeiinspektion Waidhaus rettete am Montag einen Bussard in Not. "Jürgen" geht es schon besser.

Vorausgegangen war die Meldung eines Autofahrers, dass auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Prag auf Höhe Braunetsried, Gemeinde Vohenstrauß ein verletzter Greifvogel auf der Leitplanke säße. Eine Zivilstreife fand den flugunfähigen Vogel am beschriebenen Ort. Laut Polizeiangaben ließ sich der Mäusebussard problemlos einfangen. Ein Beamter wickelte den durchnässten und frierenden Vogel in eine Polizeiwarnweste ein. "Der Vogel wehrte sich nicht, und schien sogar froh über die Rettung und das trockene Ersatzfederkleid", so der "greifende" Beamte.Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt brachten die Bundespolizisten den Raubvogel zu einem örtlichen Tierarzt. Der Veterinär bestätigte am Dienstagvormittag, dass es dem "Bundespolizeibussard" schon besser gehe. "Jürgen", wie der Greif nach dem Vornamen des rettenden Beamten dort getauft wurde, habe nichts gebrochen und sei wahrscheinlich durch die Kollision mit einem Auto lediglich stark benommen. Er bleibt zu Beobachtung noch einige Tage in einer Voliere der Tierarztpraxis.