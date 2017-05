Vermischtes Vohenstrauß

26.05.2017

"Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt es wie es ist." An diese alte Bauernregel fühlen sich die Besucher beim Hahnenwettkrähen erinnert.

(dob) In aller Herrgottsfrüh war am Festtag Christi Himmelfahrt ein geschäftiges Treiben in der alten Turnhalle auszumachen. Die Vorsitzenden des Kleintierzuchtvereins Josef Faltenbacher aus Altenstadt und Reinhard Arnold aus Waldthurn waren mit ihren Helfern damit beschäftigt, die Käfige für das Hahnenwettkrähen herzurichten.Gleich darauf trafen die ersten Teilnehmer dieses Wettbewerbs in der Halle ein. Stolz spreizten die Gockel ihr Gefieder. Jeder einzelne Teilnehmer - ob groß oder klein - wurde in einen eigenen Käfig gesperrt. Davor reihten sich die einzelnen Schiedsrichter auf, um Strichlisten für das reihenweise erfolgte "Kikeriki" zu führen und so den Sieger festzustellen.Sowohl Zwerghühner als auch große Haushähne waren am Start. Pünktlich um 9 Uhr gab Faltenbacher den Startschuss, nachdem die rund 20 angetretenen Tiere bereits im Vorfeld mächtig ihre Stimme trainierten. "Die Kleinsten krähen meistens am lautesten", meinte ein Besucher. Er beobachtete das muntere Treiben, genauso wie einige Eltern mit ihren Kindern, die fasziniert in die Käfige lugten.Das agilste Stimmwunder stand nach einer Stunde fest: Auf dem ersten Platz schaffte es ein Engländer, ein sogenannter Orpington blau, der Emilio Sauer aus Moosbach gehört. Ebenfalls einen ersten Platz holte sich der federfüßige Zwerghahn von Mario Sauer.Als die zweitlautesten Schreihälse gingen der Zwerg-Wyandotte orangefarbig-gebändert von Harald Schefter und der Zwerg-Dresdner braun ebenfalls von Schefter hervor, der regelrecht triumphiert. Wie oft die Sieger-Hähne im Einzelnen krähten, wollte Faltenbacher nicht verraten. Er befürchtet ansonsten, dass sich Nachbarn über die Meisterkräher aufregen könnten. An die sangeskräftigsten Sieger verlieh er Pokale. Anschließend starteten die Kleintierzüchter ihr Gartenfest.