In drei Wochen wird ein Kassenautomat im Freibad aufgestellt

Vermischtes Vohenstrauß

29.05.2017

Wenn am Donnerstag, 1. Juni, das städtische Freibad seine Toren öffnet, dann wird es erstmals keinen Kiosk-Betreiber mehr geben. Das hat auch Auswirkungen auf die Eintrittspreise.

Neuer Kassenautomat

Eintrittspreise steigen

(dob) Die erfolglose Suche nach einem Kioskbetreiber bedeuten tiefe Einschnitte. Denn neben einer hervorragenden Wasserqualität und einer wunderschönen Anlage punktete das Bad nicht zuletzt auch mit dem Verkauf von Getränken, Eis und kleinen Imbiss-Snacks.Getränke und Essen müssen heuer von den Badegästen selbst mitgebracht werden. Auch beim Einlass gibt es eine gravierende Veränderung. Nachdem niemand mehr anwesend sein wird, um den Eintritt zu kassieren, hat sich die Stadt dazu entschlossen einen 7000 Euro teuren Kassenautomaten aufzustellen. Der Beschluss des Stadtrats steht allerdings noch aus.Einlasskontrollen wird es nicht geben. Vielmehr führe die Stadt stichpunktmäßig Kontrollen bei den Badegästen durch, weist Bürgermeister Andreas Wutzlhofer hin. Der Zutritt zum Schwimmbad ist spätestens in drei Wochen nur mehr gegen Lösung einer Tageskarte aus dem Kassenautomaten oder durch einen Jahreskartenerwerb in der Stadtkasse sowie beim Bademeister Harald Meidenbauer möglich.Die Eintrittsbons müssen von den Badegästen gut aufgehoben werden und dem städtischen Personal auf Verlangen vorgezeigt werden. Tageskarten berechtigen natürlich nur zum einmaligen Besuch und haben deshalb nur am Lösungstag Gültigkeit, weist Wutzlhofer darauf hin. Jahreskarten gelten für die laufende Saison, eine Übertragung ist ausgeschlossen.Durch den Wegfall des Kiosk sei kein Kassieren mehr möglich. Meidenbauer sei es nicht zuzumuten als Kassier gleichzeitig seiner Aufsichtspflicht als Bademeister nachzukommen. Zwar habe ein Interessent für den Kiosk bei der Stadt vorgesprochen, sei aber dann wieder abgesprungen, bedauerte der Rathauschef."Eintritt frei" würde der Stadt steuerliche Nachteile bringen, deshalb habe man sich zu einem kostspieligen Kassenautomaten durchgerungen, informierte Wutzlhofer, dem persönlich eine andere Lösung auch lieber gewesen wäre. Aufgrund der Einführung des Kassenautomats müssen notgedrungen die Eintrittspreise um 100 Prozent angehoben werden, da dieses technische Gerät nur mit Eurostücken gefüttert werden kann.Tageskarten kosten demnach 1 Euro (vorher 50 Cent) und Jahreskarten für Erwachsene 25 Euro. Jahreskarten für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung (gegen Vorlage entsprechender Nachweise) werden für 10 Euro angeboten und Familienkarten für Familien mit schulpflichtigen Kindern bis zum vollenden 16. Lebensjahr können für 45 Euro erstanden werden.