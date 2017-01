Vermischtes Vohenstrauß

Mit viel Liebe zum Detail gehen die kreativen Köpfe des Faschingsvereins daran, die vergangenen 43 Jahre Narrentum in Vohenstrauß in ihrer Jubiläumssaison unvergesslich zu machen. Beim Inthronisationsball am Samstagabend in der Stadthalle schwebt die 44 über allen und allem.

Roter Jubiläumsfaden

VFV-Präsident Tobias Plödt darf sich über einen Überraschungsgast freuen, der ihm bei der Moderation sicher zur Seite steht. Die ehemalige Präsidentin Vroni Ostermeier war begeistert, nach langer Pause wieder bei ihren alten Freunden auf dem Parkett zu stehen. Die Gäste - allesamt in feinem Zwirn - sind gespannt, was ihnen geboten wird. Die Auftaktveranstaltung ist gut besucht, jedoch nicht ausverkauft.Unübersehbar haben sich unzählige VFV-Mitglieder im Vorfeld große Mühe gemacht: Saal- und Tischdekoration, Beleuchtung, Bühnenbild - ja sogar die Etiketten der Sektflaschen hatten die Schnapszahl oder Erinnerungen an die Faschingsmottos der vergangenen 43 Jahre zum Thema. Das Bühnenbild (von Matthias Nickl entworfen) zeigt wie eine Art "Stadtgalerie" 43 Bilder und Collagen mit den jeweiligen FVF-Mottos.Das kleine Ensemble Johannes Pflaum, Nadja Klimt, Katja Ring und Monika Zintl tritt als "Jahrelft-Sänger" auf die Bühne und erinnert an die vier "Jahrelfte" des VFV. Als dann eine Samba-Gruppe der Garde mit viel Rhythmus und wenig Bekleidung loslegt, kann der Abend so richtig beginnen. Mit seinem Gesang muss Prinz Thomas I. seine Prinzessin Katharina I. überzeugen, mit ihm durch den Fasching zu tanzen. Dass die beiden das ohne große Mühe schaffen werden, demonstrieren sie mit ihrem Prinzenpaartanz. Den Tango hatte mit ihnen Thomas Braun und Christine Solfrank perfekt einstudiert.Der rote Jubiläumsfaden zieht sich durch alle Auftritte des Abends. Die Garde präsentiert ein Medley aus früheren Choreographien. Die aufwendig gestalteten Kostüme der hübschen jungen Frauen ahmen das VFV-Wappen nach - in den Farben Blau, Rot und Weiß und mit Metallapplikationen versehen. Diese Kreation hatten sich Aline Schneider, Kerstin Schärtel und Monika Zintl ausgedacht. Den Kopfschmuck gestaltete Andrea Steger. Als Tanztrainerinnen halten Irene Moller, Sabine Steger, Sabine Karl und Sandra Fryges die Garde fit.Bürgermeister Andreas Wutzlhofer ist vom Auftritt der Tänzer offenbar noch ganz benommen, als er dem VFV hochoffiziell zum Jubiläum gratulieren will. Vor lauter Begeisterung verliert er den Faden und verlegt die Vereinsgründung ins Jahr 1983 statt 1973. Gründungsmitglied Klaus Neumann im Publikum weiß es natürlich besser und bringt den Redner wieder in die Spur. Knapp 50 Freunden, Gönnern und Ehrenmitgliedern wird an dem Abend der Faschingsorden angeheftet. Die Gestaltung dieser närrischen Auszeichnung oblag Daniela Gawlik.Tanzbegeisterte und Liebhaber von Gardeauftritten dürfen sich heuer bei den Vohenstraußer Faschingsbällen auf eine ganz besondere Mitternachtsshow freuen. Der VFV hatte vor Wochen sein Publikum darüber abstimmen lassen, welche Auftritte seit 1973 am besten im Gedächtnis blieben. Die Garde setzt diese Wünsche grandios um. Mehr sollte zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nicht verraten werden.Die Regensburger Partyband "The Letters" rückt zum Inthroball mit ihrer Gala-Besetzung in die ehemalige Kreisstadt an. Die sechs Herren und eine Sängerin sorgen den ganzen Abend über mit einem breit angelegten Repertoire für ein volles Tanzparkett. Ab und zu hätten sie sich wohl etwas mehr Applaus erhofft.Gegen 0.45 Uhr bedanken sich Moderatoren und Prinz nicht nur bei allen Mitwirkenden. Für Prinz Thomas ist es "eine Ehre, vor einem Publikum wie euch zu tanzen." Vroni Ostermeier umschreibt am Ende ihre Liebe zum VFV auf ihre Art: "Der VFV ist ja kein Verein. Das sind Freunde. Angenommen man müsste eine Leiche vergraben, und man fragt, ob einer helfen könnte. Dann fragen die nicht wieso, sondern sagen nur wann und wo?" Nur so sei die lange Erfolgsgeschichte des Vohenstraußer Faschingsvereins zu erklären.