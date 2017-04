Vermischtes Vohenstrauß

28.04.2017

Wer 50 Jahre beim Katholischen Frauenbund Mitglied ist, muss bereits in jungen Jahren zur Gemeinschaft gestoßen sein und einen langen Atem haben, vermutet Bezirksvorsitzende Martha Bauer. Bei einer Braunetsrietherin ist das der Fall.

Engagierte Austrägerin

Knapp 200 Mitglieder

Ehrungen Die Ehrungen fasste Bezirksvorsitzende Martha Bauer unter dem Motto "Engagiert" zusammen, denn die zu Ehrenden seien stets engagiert für die Gemeinschaft unterwegs. Als Zeichen der Dankbarkeit überreichte die Bezirksvorsitzende den Geehrten Nadeln und Wildenauer Blumen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden das langjährige Vorstandsmitglied Gertraud Balk, Monika Bäumler, Maria Beer, Erna Bartl, Anita Beierl, Margit Saller, Manuela Wagner, Theresia Wolfinger, Maria Zitzmann sowie Lydia Singer ausgezeichnet. (dob)

(dob) Ein eiskalter Schauer lief Bauer nach eigenem Bekunden über den Rücken, als sie in der Jahreshauptversammlung am Donnerstag Maria Gall aus Braunetsrieth die goldene Ehrennadel mit Stein überreichte. Damit unterstrich sie die Seltenheit dieser Auszeichnung, die nur wenigen Mitgliedern zuteil werde und die sie während ihrer Amtszeit erst zum zweiten Mal überreichen durfte. "50 Jahre sind ein Lebenswerk", sagte Bauer. Nachdem Gall bald ihren 80. Geburtstag feiere, könne sich jeder das Alter des Beitritts ausrechnen.Sie habe den Verein mit aufgebaut und sich für die Belange der Frauen eingesetzt. Würde es solche Mitglieder nicht geben, wäre der Frauenbund schon längst von der Bildfläche verschwunden und Traditionen und Brauchtümer wären so schnell unwiederbringlich verloren. Mit dieser Auszeichnung wolle Bauer den älteren Mitgliedern ihre Wertschätzung zeigen. Für die Mitarbeit im Frauenbund brauche niemand ein besonderes Talent oder außergewöhnliche Voraussetzungen: "Man braucht nur Mitmachen, einfacher geht es nicht."Vorsitzende Maria Wildenauer informierte, dass Gall noch immer die Frauenbundzeitung "Engagiert" im Ortsteil austrage und mit ihren Eierspenden immer Wertvolles zu den Backaktionen beitrage. Schriftführerin Michaela Wolfinger listete 21 weltliche und 16 kirchliche Veranstaltungen auf. Den Termin am "narrischen Pfinsta" mit dem Faschingskaffeekränzchen wollen die Frauen nun beibehalten und als festen Termin in den Jahresablauf aufnehmen, informierte Wildenauer.196 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 65,17 Jahren gehören dem Frauenbund an, berichtete Roswitha Sier neben dem Kassenbericht für die verhinderte Schatzmeisterin Christine Studier-Rupprecht. Wegen des Kaufs der Pfarrheimküche mit 15 500 Euro sei die Kasse nun mächtig geschrumpft, fügte Sier an. Unter den sechs Todesfällen befanden sich die langjährige Vorsitzende Margareta Pausch, Betty Völkl, Berta Messer, Franziska Studier, Irmgard Schieder und Anneliese Kellner. Bei den fünf Austritten im vergangenen Jahr handelte es sich um Mitglieder, die aus Vohenstrauß wegzogen oder schwer erkrankt sind. Beim Pfarrfest mit Pfarrheimeinweihung sei Maria Wildenauer mächtig stolz über den Erlös der Frauenbundaktionen von über 5000 Euro gewesen, die sie tags darauf ins Pfarrbüro getragen habe.Mitgliedsausweis, Nadel und Schal überreichte die Vorsitzende an Neuzugang Christine Weiß. Der Zweigverein unterstütze bestens die Arbeit im Bezirk und bewerbe die Aktionen, lobte Martha Bauer. Nur so könne man in den 16 Zweigvereinen auch eine große Gemeinschaft sein. Über den Diözesan-, Landes- und Bundesverband trete die Organisation für die Rechte der Frauen ein. Bei Gesetzentwürfen im Bundestag werde der Frauenbund stets gehört. Das klappe aber nur, wenn ein großer Verband dahinterstehe, begründete Bauer die Beitragszahlungen an den Diözesanverband, der diese auch an den Bundesverband leiste. Mit einem herzlichen "Vergelt's Gott" dankte Dekan Alexander Hösl für die Arbeit und die finanziellen Zuwendungen während des Jahres für die Pfarreiarbeit. Abschließend referierte er zum Thema "Ich danke dir, dass du mich so wunderbar geschaffen hast - Sorge für dich und deine Seele".