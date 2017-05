Vermischtes Vohenstrauß

23.05.2017

Die Pfrentscher Nachwuchskräfte Felix Lanz, Florian Zetzl, Sophia Neuber und Luisa Müller sind besonders begabt und fit. Davon überzeugten sich die Zuschauer am Sonntagnachmittag beim Jugendwettbewerb der Altenstädter Feuerwehr.

Altenstadt. (dob) Im Unterdorf drehte sich an diesem Nachmittag alles um die Jugendfeuerwehr, die ihr 45-jähriges Bestehen feierte. Dazu organisierte Jugendwart Florian Lukas mit seinem Stellvertreter Stefan Gösl einen abwechslungsreichen Wettbewerb für 16 Gruppen aus dem östlichen Landkreis.Die zwei Gruppen der Gastgeber nahmen ohne Wertung teil. Rund 80 Nachwuchskräfte fieberten den Anforderungen entgegen. "Ihr seid die nächste Feuerwehrgeneration, die für unsere Sicherheit sorgt", erklärte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer. Altenstadt war nach Vohenstrauß eine der ersten Feuerwehren im Landkreis, die eine Jugendgruppe gründeten, erinnerte Kreisbrandinspektor Johann Rewitzer. 45 Jahre Jugendarbeit bedeute 45 Jahre Ausbildung für das Gemeinwohl. Längst hätten die Feuerwehren begriffen, wie wichtig Nachwuchsarbeit sei.Auf einem Grundstück an der Buchengasse fanden die Teilnehmer ein ideales Territorium für die verschiedenen Stationen. "Zur Übung fertig", hieß es dann für die erste Hürde, bei der die Rothelme im Sauseschritt balancierend über einen Balken liefen. Im Laufschritt ging es weiter zur zweiten Aufgabe, bei der an einer Leiste ein Mastwurf gestochen, Kreuzknoten, Zimmermannschlag und Achterknoten anzubringen war.Danach krochen die Jugendlichen durch einen Tunnel und hievten einen großen Gymnastikball auf einer Krankentrage über die Wiese an den angezeigten Platz. Erst als sich alle Gruppenteilnehmer wieder hinter der Linie befanden, wurde die Zeit von den Schiedsrichtern angehalten und die Fehlerpunkte notiert.Genauigkeit war beim Schlauchaufrollen gefragt. Großen Anklang fand der Blind-Parcours, bei dem einem Teilnehmer die Augen verbunden wurden. Sein Kamerad musste ihn per Funkgerät über die aufgebauten Hindernisse lotsen. Grundlagen der Gerätekunde waren bei der Überraschungsübung gefragt. Am Ende hatten die Teilnehmer mit den wenigsten Fehlerpunkten und der schnellsten Zeit die Nase vorn.Sieger wurde die Mannschaft aus Pfrentsch. Auf dem zweiten Platz folgte Lohma. Dritte wurden die Jugendlichen der Mannschaft Leuchtenberg I. Die weiteren Platzierungen: 4. Böhmischbruck; 5. Pleystein; 6. Roggenstein/Waldthurn; 7. Waldau III; 8. Roggenstein I; 9. Waldau I; 10. Waldau II; 11. Waldau IV; 12. Waldthurn; 13. Kaimling; 14. Leuchtenberg II. Kreisbrandmeister Martin Weig fügte an, dass es eigentlich nur Leichtsinnsfehler, waren die zum Punktabzug führten. Nachdem die Altenstädter ohne Wertung liefen, überreichte ihnen Lukas einen Ehrenpokal für das Engagement bei diesem Fest. Die Gruppen aus Oberlind und Vohenstrauß waren der Einladung ferngeblieben.