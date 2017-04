Vermischtes Vohenstrauß

25.04.2017

Es wird immer schwieriger Vorstandspositionen zu besetzen, selbst bei kirchlichen Vereinen und Verbänden. Dem katholischen Burschenverein Altenstadt hilft ein Pleysteiner aus der Patsche.

Altenstadt. (dob) Den Mitgliedern gelang es nach längeren Diskussionen und Überredungskünsten, im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung im Gasthof "Grüner Baum" mit Fabian Wirth ein Neumitglied zu gewinnen. Er hatte sich zudem bereit erklärt, sich als Vorsitzender zur Verfügung zu stellen. Der 19-jährige Pleysteiner will versuchen, die Gemeinschaft zusammenzuhalten und sie erfolgreich in die Zukunft zu führen.Nach sechs Jahren war für den bisherigen Chef Johannes Fritsch aus Obertresenfeld Schluss. Er ließ sich offenbar auch nicht mehr umstimmen, weiterzumachen. Christian Kick aus Untertresenfeld bringt sich als Stellvertreter weiter in den Verein ein. Neuer Kassier ist Michael Striegl aus Altenstadt, Schriftführer bleibt Tobias Sollmann. Beisitzer sind Patrick Würfl aus Vohenstrauß und Michael Wild aus Altenstadt. Kassenprüfer sind Michael Sollmann und Florian Albrecht. Im vergangenen Jahr sei das Maibaumfest ausgefallen und auch heuer werde es keins geben, erklärte Fritsch in seinem letzten Bericht, was angesichts der Wettervorhersagen bestimmt besser sei.Derzeit gehören 60 Aktive und 6 Passive zum Verein. Fritsch dankte den Mitgliedern für die Unterstützung und die Hilfen in den zurückliegenden Jahren, die sie ihm gewährten. Gerne wolle er zukünftig Ratschläge erteilen, wenn diese gefragt sind. Johannes Haberkorn erläuterte die Kassenbestände.Dritter Bürgermeister Johann Gollwitzer fand, dass der Burschenverein mit dem Zeltverleih sehr gut aufgestellt sei. Die jungen Männer sollten sich überlegen, ob sie nicht zukünftig einen kleineren Zunftbaum auf dem Dorfplatz in Altenstadt aufstellen wollen, den sie fünf Jahre nutzen könnten und sich damit einen Riesenaufwand sparten. Ganz besonders lobte der Redner den Einsatz des Burschenvereins beim Kapellenfest in Obertresenfeld beim Patrozinium. Ein Verein sei kein Selbstläufer, unterstrich auch Kaplan Ulrich Eigendorf. "Es macht nur dann Sinn, wenn alle anpacken und zusammenhelfen." In der heutigen Zeit sei es nicht leicht, sich neben Schule, Ausbildung oder Beruf auch noch zusätzlich für einen Verein zu engagieren, erkannte der Geistliche.Trotzdem könne es eine besondere Freude sein, in einem Verein eine Heimat zu finden und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren. Mit der neugewählten Mannschaft könne der Katholische Burschenverein wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken. Sollten sich Probleme auftun oder Fragen ergeben, dürften sich die Mitglieder vertrauensvoll an ihn wenden, signalisierte er Gesprächsbereitschaft.