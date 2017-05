Vermischtes Vohenstrauß

33 Jahre war Martha Kammerer eine feste Stütze des Altenstädter Frauenbunds. Nun hört sie als Schriftführerin auf. Vorsitzende Martha Bauer lobte die engagierte Mitstreiterin für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Nach zwölf Jahren war es auch für Gerlinde Nickl Zeit, die Kassengeschäfte in andere Hände zu legen.

Unsichtbares Netz

Falls sich niemand zur Nachfolge gefunden hätte, wären beide bereit gewesen, auf ihrem Posten weiterzumachen, versicherte Bauer, die sich über gelungene Nachfolgeregelungen am meisten freute. Ein dickes Lob verteilte Bauer auch an Ingrid Reber, die nun gleichberechtigte Vorsitzende ist und ohne die sie ihr Amt nicht seit zwölf Jahren so engagiert hätte ausführen können. "Ohne Ingrid würde vieles im Vorstandsteam nicht funktionieren. Was sie macht, hat Hand und Fuß."Die Mitarbeiterinnen gehörten mit ihrem Engagement zu einem großen, unsichtbaren Netz von Menschen guten Willens, ohne die in der Gesellschaft und in der Kirche viele Dienste überhaupt nicht mehr möglich wären, hob Bauer hervor. In der nächsten Zeit stehen etliche Termine beim Zweigverein an: Neben der Maiandacht und der Diözesanwallfahrt nach Amberg ist am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr eine Marterlwanderung in Altenstadt samt anschließendem Picknick geplant. Rudolf Großmann wird die Teilnehmerinnen führen.Am Donnerstag, 22. Juni, ist um 19.30 Uhr die Besichtigung des Energiehofs der Familie Wallner-Frischholz in Grünhammer mit anschließendem gemütlichen Beisammensein. Am Montag, 17. Juli, um 19 Uhr heißt es "Alles Gemüse oder was?" mit Besichtigung der Gärtnerei Steinhilber in Uchamühle.