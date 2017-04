Vermischtes Vohenstrauß

26.04.2017

14

0 26.04.201714

Manfred Hilburger gibt beim Kegelclub "Gut Holz" weiter den Ton an. Bei den Neuwahlen in der Kegelgaststätte "Triff Nix" erhielt er mit Markus Daubenmerkl einen engagierten jungen Mann als Stellvertreter an seine Seite.

Lob vom Stadtvertreter

Reibereien gehören dazu

Altenstadt. (dob) Der erfolgreiche Nachwuchskegler löste Karl-Heinz Fiebig ab. Die Kassengeschäfte führt weiterhin Stephanie Töppel. Erste Schriftführerin bleibt Lydia Großmann und zweite wurde Monika Völkl. Als Sportwart stellte sich Uli Herlt zur Verfügung, Stellvertreterin ist Christa Beierl. Zum Pressewart wählten die Mitglieder Peter Grundler. Beisitzer sind Friederike Herlt, Lukas Moll, Fabian Albrecht und Bernhard Faltenbacher. Die Kasse prüfen Bernhard Bodensteiner und Johann Gollwitzer.Nachdem die Damen I die Meisterschaft besiegelt und damit den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft hatten, überreichte Hilburger zur Belohnung jeder Keglerin eine Rose, Sekt und einen Gutschein. Hinter den Keglern liege eine sehr bewegte Saison, versicherte der Vorsitzende, denn die Herren II hätten bis zum Schluss gegen den Abstieg gekämpft. Am Montag, 8. Mai, werde in einer Spielersitzung über die neue Mannschaftsaufstellung diskutiert. "Es wird gravierende Veränderungen geben", so viel stehe fest. In der Jahreshauptversammlung wollte er über dieses Thema jedoch nicht sprechen.Trotz Vereinsausflug nach Prag und mehreren Ausgaben berichtete Schatzmeisterin Stephanie Töppel von einem kleinen Plus in der Vereinskasse. Seit 16 Jahren ist sie zuverlässiger Posten der Finanzabteilung und habe ein Auge auf eine sparsame Haushaltsführung, lobte Hilburger seine Vorstandskollegin.Von den 122 Mitgliedern bei "Gut Holz" sind 50 aktiv ins Spielgeschehen eingebunden. Marlies Bauer werde zukünftig ein Jugendtraining übernehmen. Zu diesen Einheiten dürften auch andere engagierte Kegler dazu stoßen, die glauben, eine Trainingseinheit könnte nicht schaden, lud Hilburger die Kegler ein.Den harmonischen Verein und die sportlichen Erfolge der zurückliegenden Saison stellte zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier in den Mittelpunkt. Begrüßenswert sei, dass junge Leute rechtzeitig mit in das Vorstandsteam eingebunden werden und so ein positiver Grundstock für die Zukunft gelegt wird. Ob als Ausrichter für die Stadtmeisterschaften oder zur Beteiligung des Kinderferienprogramms: Die "Gut Holz"-Kegler seien stets dabei und es komme keine Absage. "Da kann man nur den Hut ziehen", versicherte Münchmeier respektvoll. Der Verein sei eine große Bereicherung in der Stadt und weit darüber hinaus.Genauso beachtenswert sind die sportlichen Leistungen der acht Mannschaften. Hilburger dämpfte die Aussagen etwas, denn auch bei den "Gut Holz"-Keglern sei nicht immer "Friede, Freude, Eierkuchen", und Reibereien gehörten genauso dazu. Doch diese würden niemals offen ausgetragen und blieben innerhalb des Vereins. Heuer soll die etwas vernachlässigte Jugendarbeit wieder einen neuen Motivationsschub erhalten. Sebastian Hilburger vertritt dank seiner Erfolge den Bezirk und vielleicht könne er sogar einmal an einer Bayerischen Meisterschaft teilnehmen, hoffte der Vorsitzende.Für die Jugendmannschaften müsste der Verein wieder Spielgemeinschaften eingehen, da junge Kegler eher Mangelware sind. Sportwart Uli Herlt informierte, dass die U 14 mit 11:9 Punkten auf Tabellenplatz 3 steht. Sebastian Hilburger brachte mit 535 Holz die Bestleistung. In der U-18-Mannschaft war Markus Daubenmerkl (502) Bester. Derzeit halten die Nachwuchskegler mit 12:6 Zählern den dritten Rang. Leider musste die gemischte C-Klasse in der Gruppe 1 zur Rückrunde abgemeldet werden. In der Kreisklasse Weiden Süd stehen die Frauen 2 mit 8:24 Punkten auf den neunten Tabellenplatz. Angela Brunner-Hilburger (557) schob Bestleistung.In der Kreisklasse C Weiden befinden sich die Männer auf Tabellenplatz 7 (11:21). Fabian Albrecht (589) schrieb sich in die Bestsellerliste ein. Die Männer III steigen in die Kreisklasse B und die Männer IIII in die Kreisklasse D ab. In der kommenden Saison wollen die "Gut Holz"-Kegler wieder mit vier Herrenmannschaften sowie je zwei Damen- und Jugendteams den Spielbetrieb aufnehmen.