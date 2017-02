Vermischtes Vohenstrauß

22.02.2017

22.02.2017

Die Kleintierzüchter ehrten in der Jahreshauptversammlung einige verdiente Geflügelzüchter. Mit Landesverbandsnadeln in Silber wurden Ludwig Feneis, Andreas Gallitzendörfer, Gerhard Lehner, Andrea Putzer und Sebastian Müllner ausgezeichnet.

Vorsitzender Josef Faltenbacher gab bekannt, das sich der Kleintierzuchtverein selbstverständlich bei den Festzügen der Heimatfeste in Waldthurn und Moosbach präsentieren werde. Darüber hinaus informierte er über die Termine für Bezirks-, Kreis- und Landesschauen, damit sich die Züchter rechtzeitig darauf einstellen können.Zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier sprach die tatkräftige Unterstützung des Vereins in Sachen Unterhalt alte Turnhalle an, die vorbildlich in Eigenregie erfolge. Der Kleintierzuchtverein bringe durch "das Gespür für Tiere" vielen Kindern den Umgang mit diesen Geschöpfen bei und leiste dadurch eine beträchtliche Arbeit mit den Streichelzoos bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Allerdings sei es in Zeiten mit der Vogelgrippe und der damit verbundenen Stallpflicht nicht einfach für die Kleintierzüchter, ihrem Hobby sorglos zu frönen.