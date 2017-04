Vermischtes Vohenstrauß

26.04.2017

26.04.2017

Altenstadt. (dob) In der Jahreshauptversammlung der Krieger- und Reservistenkameradschaft im Vereinslokal Böhm standen Neuwahlen und Ehrungen an. Vorsitzender Gerhard Kiesl dankte zunächst der Stadt für die Pflege des Kriegerdenkmals am Friedhof im Ortsteil und für die Organisation des Volkstrauertags. Schatzmeister Franz Böhm verschaffte den Mitgliedern einen Kassenüberblick. Heuer soll eine Fahrt an den Ammersee mit Besuch des Klosters Andechs die Gemeinsamkeiten abrunden. Am 23. Juli beteiligt sich der Verein mit Fahne am ökumenischen Gottesdienst der Siedlergemeinschaft, anschließend ist ein Weißwurstfrühschoppen geplant.

Die Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Kiesl. Stellvertreter ist weiterhin Josef Voit. Die Kassengeschäfte und die schriftlichen Arbeiten erledigt Franz Böhm. Beisitzer sind Willi Völkl, Gerhard Preischer, Hans Balk und Klaus Schwarzmeier. Zu Kassenprüfern bestimmten die Teilnehmer Bernhard Bodensteiner und Gerhard Preischer.Für 60 Jahre Mitgliedschaft hätte Andreas Eismann geehrt werden können. Gesundheitsbedingt war es ihm aber nicht möglich, an der Versammlung teilzunehmen. 45 Jahre gehört Franz Böhm dem Verein an. 35 Jahre: Werner Führnrohr und Josef Kammerer. 30 Jahre: Hans Stengel, Hans Forster, Jürgen Adomat, Wolfgang Töppel, Uli Völkl, Gerhard Kiesl und Klaus Schwarzmeier.