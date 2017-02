Vermischtes Vohenstrauß

Heute blickt die Seniorenbeauftragte und ehemalige Stadträtin auf ihre 80 Lebensjahre zurück, und die waren bestimmt nicht immer ganz leicht. Dennoch besitzt die muntere Seniorin noch immer viel Ausstrahlungskraft und ist für ihre Senioren sowie für die Mitglieder der Krebsselbsthilfegruppe ein starker Anker.Ihr Lebensmotto ist offenbar: "Nur nicht aufgeben." Seit der schweren Erkrankung ihres geliebten Ehemanns Heinz, den sie liebevoll zu Hause pflegt, bekommt dieses Motto für sie einen tiefgreifenden Sinn. Doch traumhafte Erinnerungen, die das Paar nach vielen Reisen in trauter Zweisamkeit in die ganze Welt hat, machen die Situation erträglicher.Als quirlige und aufrechte Kommunalpolitikerin erreichte Lotte Hofmann die Herzen der Vohenstraußer, die sie 1990 in den Stadtrat wählten. Sie war nach Adele Arnold (1952 bis 1956) und Elfriede Sprang (1960 bis 1966) erst die dritte Frau, die den Sprung in das Gremium schaffte. Bis dahin war der Stadtrat mit all seinen Ausschüssen 24 Jahre lang eine reine Männerdomäne. 1996 fuhr sie das drittbeste Ergebnis für die CSU-Fraktion ein - hinter dem damaligen Bürgermeister Josef Zilbauer und dessen Stellvertreter Andreas Wutzlhofer.Verstärkt griff sie Themen wie die Belange der Familien, der Behinderten und älteren Menschen sowie der sozial Schwächeren auf. Beim Projekt "Soziale Stadt" war sie über sechs Jahre erste Anlaufstelle für die Senioren im Quartiersbüro an der Blumenstraße. Unzählige Veranstaltungen organisierte sie in dieser Zeit. Hofmann packte an, ohne lang zu reden.Als Rückhalt hatte sie stets ihren Ehemann Heinz. Seit 2008 können die älteren Gemeindebürger auf die Jubilarin als Seniorenbeauftragte zählen. Sämtliche Veranstaltungen und Fahrten von ihr nehmen die Bürger bestens an. Von 2002 bis 2008 war sie Kreisrätin. Als Vorsitzende der Frauen-Union betrat sie 1989 die politische Bühne in Vohenstrauß. Dieses Amt übte sie bis 1997 aus. Dazu war sie noch stellvertretende Kreisvorsitzende. Bei der Senioren-Union ist Hofmann seit 15 Jahren stellvertretende Kreisvorsitzende und als stellvertretende Bezirksvorsitzende aus diesem Gremium heraus aktiv.Ihre eigene schwere Krebserkrankung, die zum Schlüsselerlebnis für sie wurde, gab der tatkräftigen Frau ihren späteren Lebensweg vor. Daraus resultieren die Gründungen der Krebsselbsthilfegruppe, der Gymnastikgruppe "Fit ab 50" und die Wassergymnastik unter dem Dach des BRK vor über 20 Jahren. Der Krebsselbsthilfegruppe gehören mittlerweile über 100 Mitglieder an. Sie brauchte keine gesetzlichen Regelungen, keine Förderprogramme. Sie verfügte einfach über das Bedürfnis, helfen zu wollen. Das Energiebündel organisiert, leitet und ist unentwegt für ihre anvertrauten Menschen unterwegs. Höchste Anerkennung erfuhr Hofmann mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Juni 1997."Auf Lotte Hofmann ist Hundertprozentig Verlass", lobte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer einmal, der der Seniorin mit seiner Familie sehr nahe steht. Auch wenn sie 2014 aus freien Stücken auf eine weitere Stadtratskandidatur verzichtete, abreißen lässt sie die Kontakte zur Stadt nicht. Sie ist immer gerne im Rathaus gesehen und wird als "Grande Dame" von allen respektiert.Woher sie all die Kraft für ihren Tatendrang nimmt? Im Besonderen aus ihrer Familie, zu der ihr Ehemann Heinz, Tochter Karin und Schwiegersohn Werner sowie die Enkel Kerstin und Petra gehören. Dazu zählen mittlerweile auch die fünf Urenkel Anna, Lina, Antonia, Max und Stefan. Hinzu kommt auch ihr unerschütterlicher christlicher Glaube, den die Seniorin lebt.