Vermischtes Vohenstrauß

12.05.2017

(dob) Modisch geht es auch für die Senioren in den Frühling. Wer am Mittwochnachmittag das Walter-Siegert-Caritasheim betrat, glaubte sich in einem gut sortierten Modehaus, denn die Firma Witt Weiden präsentierte den Bewohnern die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode. Weil das Einkaufen in einem Bekleidungshaus vielen Männern und Frauen schwer fällt, kommt das Modehaus einfach in die Einrichtung, meinte Ingrid Matychowiak.

Die Präsentation wurde für die Zuschauer, die sich auch in ihren Rollstühlen im Saal aufreihten, zu einem richtigen Vergnügen. "Der Rock ist aber schön", meinte eine Seniorin als sich Margret Treitz als Model im leichten sommerlichen Look präsentiert. Außerdem schlüpften Andrea Kneißl und Angela Winter in die Rolle der Models.Von der Unterwäsche, Nachthemden, Morgenmäntel bis hin zu Haus- und Straßenschuhen oder auch Gesundheitsschuhen war alles vorhanden. Rosario Passarello von Witt Weiden kam mit den Modeberaterinnen Christa Kolb sowie Sabine Beetz, um den Bewohnern bei der großen Auswahl zu helfen.