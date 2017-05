Vermischtes Vohenstrauß

09.05.2017

Groß war der Besucherandrang bei der Modeschau in den Geschäftsräumen der Firma Griessl. Das Modehaus Ingeborg Fladerer, Flossenbürg, hatte der Damenwelt die aktuellen Trends präsentiert. Bei dem Abend war auch die Hilfsbereitschaft ein wichtiger Aspekt gewesen. Eintrittsgeld und Spenden waren für den Verein "Hoffnung für Menschen", der viel für die Bevölkerung an der Südspitze Indiens bewirkt. Am Montag überreichten Peter und Marianne Griessl sowie Ingeborg Fladerer dem Vorsitzenden des Vereins, Thomas Ebnet, und Pfarrer Antony Soosai eine 1730-Euro-Spende. Die Vertreter dankten für diese Großzügigkeit. Der Betrag soll zum einen Slumkindern zugutekommen, und zum anderen helfen, die Ausbildung von Waisenkindern zu unterstützen.