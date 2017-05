Vermischtes Vohenstrauß

25.05.2017

31

0 25.05.201731

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Feiertag um 18.45 Uhr auf der Staatsstraße 2181 von Waldthurn nach Altenstadt. Am Ortsbeginn, kurz vor der Kegelgaststätte "Triff Nix", geriet ein Motorradfahrer mit seiner schweren Yamaha in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und krachte frontal gegen einen 20 Zentimeter starken Lindenbaum. Während das schwere Krad anschließend von einer Gartenmauer gestoppt wurde, prallte der Biker auf den Asphalt einer Hofzufahrt und blieb schwerstverletzt liegen. Glück im Unglück hatte der Mann, da eine Ärztin zum Unfallgeschehen dazukam. Zufällig befanden sich zudem zwei Helfer vor Ort in der Nähe und halfen mit, bis ein Notarzt eintraf. Die Feuerwehrkräfte aus Altenstadt übernahmen die Verkehrslenkung und leiteten großräumig um. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß blieb die Strecke komplett für den Verkehr gesperrt. Die BRK-Rettungskräfte transportierten den Schwerverletzten nach der Erstversorgung in eine Klinik. Warum der Biker auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst nicht bekannt.