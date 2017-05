Vermischtes Vohenstrauß

Was Mütter und Väter Zeit ihres Lebens leisten, ist bemerkenswert und unglaublich. Einmal im Jahr feiern deshalb die Senioren der Großgemeinde auf Einladung der Seniorenbeauftragten Lotte Hofmann im katholischen Pfarrheim Vater- und Muttertag.

(dob) "Eigentlich schade", meinte Dekan Alexander Hösl bei dieser Feier, als er in die vielen Gesichter der Anwesenden blickte, denn eigentlich müssten die Mütter und Väter jeden Tag geehrt werden. Vor allem die Achtsamkeit sollte wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden. Die heutigen Senioren gehörten zur Nachkriegsgeneration, die in großer Not aufwuchsen und Deutschland zu dem machten, was es heute darstellt.Je älter er werde, um so mehr schätze er, was ihm seine Mutter Wertvolles als Lebensfundament mitgab. "Ihre Generation hat den Kindern noch Werte mitgegeben", sagte der Geistliche. Heute fänden immer weniger Menschen den richtigen Halt im Leben. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer drückte es in der Fußballsprache aus: Für die Mütter stehe es 1:0, da sich diese klar in der Überzahl an den langen Tischreihen gegenüber den Vätern befanden. Nach sechs Wochen Abstinenz von seinem Amt freue er sich richtig darauf, nun wieder im Amt zu sein und bei der Feier dabei sein zu dürfen. Mitgebracht hatte er von seiner Ehefrau Barbara hergestellten Schokoladenlikör und von der Schnapsbrennerei Lautergold aus der Partnerstadt Bernsbach Kümmellikör, den er an die Frauen und Männer ausschenkte. Zum Schlager "Sag' Dankeschön mit roten Rosen" verteilten die Herren mit Hofmann Rosen an die Besucher, die es sich bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gut gehen ließen. Die Moll-Brüder spielten auf, und einige wagten sogar ein Tänzchen.