Vermischtes Vohenstrauß

15.02.2017

15.02.2017

Das Bild trügt: Die Vohenstraußer Nachwuchsband "Granny Is Back" macht es sich zwar im Wohnzimmer bequem, ihre Musik dürfte aber nicht jeder Großmutter gefallen. Angesagt sind Rock und Punk statt Schlager oder Volksmusik.

Aus einem Spaß heraus

In mehreren Bands aktiv

Konzerte 2017 "Granny Is Back" hat für heuer bisher folgende Konzerte im Terminkalender stehen: Freitag, 3. März, Privatveranstaltung Club "Habana" in Amberg; Samstag, 18. März, Disco "Contrast" in Kastl; Sonntag, 2. Juli, Open-Air im Max-Reger-Park in Weiden; Freitag, 7. Juli, Kulturnacht in Vohenstrauß; Sonntag, 9. Juli, Kurparkfest in Moosbach; Samstag, 19. August, Stadtplatz in Stríbro (Mies); Samstag, 2. September, Live-Club in Bamberg. (tss)

"Wir interpretieren Songs von The Subways, Foo Fighters, The Matches, Kings of Leon, The Pretty Reckless, Oasis, Red Hot Chili Peppers und vielen anderen", sagt Bassist Hannes Gilch. Dabei verleiht die Band den Stücken ihren eigenen Stil, ergänzen Sänger Sebastian Sauer und Gitarrist Paul Hüttl.Und das Ganze wird immer experimenteller, sind sich die Drei einig. Sängerin Christina Hösl und Schlagzeuger Julian Moffitt komplettieren die Combo, die seit Mai in dieser Besetzung zusammenspielt. Bei der Gründung war auch das Netzwerk der Musikinitiative Vohenstrauß (MiVoh) behilflich."Wir haben das einfach für uns gemacht. Es wäre nicht schlimm gewesen, wenn es keine Auftritte gegeben hätte", erinnert sich Gilch. Premiere hatte das Quintett Mitte Juli bei der Kirchweih in Pirk. Drei Konzerte folgten noch, "heuer werden es mehr", informiert Hüttl (Infokasten) . Die Bandfotos im Wohnzimmer "passen gut zu diesem Namen", meint Gilch. "Wir spielen aber keine Wohnzimmer-Musik." Die Bezeichnung hat sich "aus einem Spaß heraus" entwickelt", erklärt der Bassist: Hösl ist mit 26 Jahren die Älteste, also die Oma (Englisch granny), der Gruppe.Ansonsten lässt der Name Raum für Interpretationen. Eine von Gilch lautet: "Wir bringen Coversongs zurück auf die Bühne." In Pirk waren die Leute gleich begeistert und standen auf den Tischen. "Wir wollen aber keine Party-Band sein, das sieht man auch an unserem Programm." Ursprünglich hatte sich "Granny Is Back" zwar vorgenommen, Lieder aus dem Genre Rock/Alternative nachzuspielen, mittlerweile scheint die Band eigenen Stücken nicht mehr abgeneigt zu sein. "Wir werden uns mit dem Thema beschäftigen", verrät Sauer.Der Sänger ist übrigens eigentlich Schlagzeuger und spielt in der Letzauer Blaskapelle sowie in einer Hochzeitsband. "Er singt aber zu gut, um am Schlagzeug zu versauern", findet Gilch. Hüttl mag auch den Bass ganz gern, wirkt aber seit kurzem zusätzlich in einer Akustik-Formation aus Pfreimd mit, die einen Gitarristen gesucht hat. Außerdem gehört er zu "Random System", die 2016 den MiVoh-"Young-Talents"-Wettbewerb gewonnen hatte. Gilch ist insgesamt in drei Bands aktiv, entweder als Bassist oder an den Drums. Die Vielfalt macht's: Sich auf ein Instrument festzulegen, ist den drei jungen Männern offensichtliche einfach zu wenig.