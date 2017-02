Vermischtes Vohenstrauß

Der "Altensteder Feierwährball" war in den vergangenen Jahren immer eine der bestbesuchten Faschingsveranstaltungen in Vohenstrauß. 2016 waren sämtliche Karten der 41. Auflage innerhalb von 21 Minuten ausverkauft. Heuer suchten die Narren den Termin aber vergeblich im Kalender.

Termin fest eingeplant

"Lächerliche Forderungen"

Verpasste Chance "'Feierwährball' ein Kracher", "Auf Jagd nach größtem Lacher", und "Hausverbot für Miesepeter". Dies ist eine Auswahl der Überschriften, die in den vergangenen Jahren im "Neuen Tag" zum "Altensteder Feierwährball" zu lesen waren. Es war eine Veranstaltung, zu der die Maschkerer strömten. Ein Besuchermagnet. Daher haben wir auch immer sehr ausführlich darüber berichtet.



Heuer war der Termin auf einmal nicht mehr im Kalender zu finden. Dies wirft die Frage auf, warum das so ist. Viele Versionen und Gerüchte sind seit Wochen im Umlauf. Daher müssen wir auch darüber berichten. Allerdings will sich die Feuerwehr Altenstadt nicht dazu äußern. Das haben wir zu respektieren. Aber sie verpasst damit die Möglichkeit, ihre Sicht und Beweggründe darzulegen.



Auf Nachfrage des "Neuen Tags" will sich Markus Gösl, Vorsitzender der Feuerwehr Altenstadt, nicht äußern. Nur so viel: "Es gibt unsern Ball nicht mehr, und damit muss es gut sein." Dagegen nutzt Gerald Grosser, Vorsitzender des Vohenstraußer Faschingsvereins (VFV), die Gelegenheit, einigen "Gerüchten in Vohenstrauß" zu widersprechen."Wir werden in diesem Zusammenhang oft als die Bösen hingestellt. Das ist aber falsch." Die Wehr sei immer Veranstalter des Balls gewesen. Dies habe sich auch nicht geändert, als der VFV Pächter der Stadthalle wurde. Für heuer sei der Termin schon fest eingeplant gewesen, aber dann hätten die Altenstädter abgesagt. "Sie haben uns mitgeteilt, dass sie auch 'ein Stück vom Kuchen' haben wollen", erklärt Grosser.Für den VFV-Vorsitzenden war dies eine nicht zu akzeptierende Forderung, denn "wir haben nichts zu verschenken. Das Geld, das wir erwirtschaften, brauchen wir zu über 80 Prozent, um die Stadthalle zu betreiben". Vor allem Strom und Heizung würden sehr viel Geld verschlingen.Die Wehr habe sowieso einige Vergünstigungen genossen. "Wir haben nie Saalmiete verlangt, und sie durften umsonst zum Trainieren rein." Zudem habe der VFV die Gema gezahlt und den Sicherheitsdienst mitgetragen ("Zum Schluss 50:50"). Auch habe der Faschingsverein Essen und Getränke für die Musiker übernommen. Neben der Musik hätten die Altenstädter einzig für VFV-Garden und Orden aufkommen müssen."Ich glaube, die Feuerwehr wollte pokern, aber darauf haben wir uns nicht eingelassen", fasst Grosser zusammen. In diesem Zusammenhang spricht er von "lächerlichen Forderungen". Er persönlich würde es zwar schade finden, dass es heuer den Ball nicht gegeben hat, "aber ich muss schließlich auf meinen Verein schauen". In Vohenstrauß würden aber falsche Informationen im Umlauf sein. Daher stellt er klar: "Wie erläutert, haben wir von den Altenstädtern kein Geld verlangt. Wir hätten nur keines gezahlt."