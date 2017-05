Vermischtes Vohenstrauß

10.05.2017

10.05.2017

Böhmischbruck. (dob) Stadtrat Alfons Raab ist das 90. Mitglied im Obst- und Gartenbauverein "Pfreimdtal". Damit ging ein langgehegter Wunsch der Verantwortlichen in Erfüllung, da diese Marke bereits 2016 angepeilt wurde. In der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus gab es außerdem Tipps zum Gemüseanbau.

Gefährlicher Frost

Wer mit der Natur und in der Natur arbeitet, ist immer neuen Herausforderungen ausgeliefert. Bio-Gärtner Fritz Steinhilber

Die Bewohner aus Altentreswitz, Kößing und Böhmischbruck halten im Verein eng zusammen und sind hauptsächlich in der Landschaftspflege unterwegs. Der Obstlehrpfad habe zwischen Kößing und Böhmischbruck eine landschaftsprägende Bedeutung. Die Arbeitsleistung summierte sich auf 110 Stunden, informierte Vorsitzender Josef Scherer.Weiterhin galt es, im September und Oktober 160 Liter an geernteten Zwetschgen einzumaischen. Daraus resultierte ein 42-prozentiger Edelbrand, freute sich Scherer. 16 Liter wurden davon verkauft. Feuerwehr-Vorsitzender Reinhard Wiesent, der sich mit seinen Mitstreitern um den Aufbau der neuen Spielgeräte auf dem Böhmischbrucker Spielplatz kümmert, wünschte sich, dass auch die Anpflanzung und Neugestaltung durch den Obst- und Gartenbauverein Unterstützung bekäme.Fritz Steinhilber von der Biolandgärtnerei Uchamühle betreibt seit nunmehr 20 Jahren den biologischen Gemüseanbau. Sein Wissen um die Pflanzung und den Anbau insbesondere von Tomaten, Gurken und Paprika gab er an die Vereinsmitglieder weiter. Tomaten vertragen keinen Frost. Bei entsprechender Dämmung könnten sie jedoch bereits Mitte April ausgepflanzt werden.Vorsicht sei allerdings bei Tomaten und Gurken in einem Gewächshaus geboten, die verschiedene Klimaansprüche hätten. Tomaten lieben es eher trocken, Gurken hingegen gedeihen eher bei feuchtem Klima."Bei knalliger Hitze vertragen die Gurken sogar in der Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr ein Brausebad", sagte Steinhilber. Zwar können die beiden Gemüsesorten in einem Gewächshaus ausgebracht werden, doch sollte man eine konsequente Trennung vornehmen. Dei Tomaten sollte das Spritzgießen vermieden werden, um Infektionen einzudämmen.Die vorherrschende Meinung, dass in einem Gewächshaus oder Beeten der Boden nach einigen Jahren ausgetauscht werden müsse, treffe nicht zu. Es reiche alle Jahre die Erde mit einer 2 bis 4 Zentimeter dicken Kompostschicht aufzufrischen. Der Anbau in der Region dauere rund 5 Monate, in der übrigen Zeit könne sich die Erde entsprechend selbst wieder erholen und regenerieren.Sollte dennoch etwas schief gehen, so helfen der Spaten und ein Neuanfang, rief Steinhilber zur Gelassenheit auf. "Wer mit der Natur und in der Natur arbeitet, ist immer neuen Herausforderungen ausgeliefert."