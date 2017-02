Vermischtes Vohenstrauß

09.02.2017

Wenn sich am Sonntag, 19. Februar, der Ostbayerische Faschingszug durch die ehemalige Kreisstadt schlängelt, enden für den Vohenstraußer Faschingsverein (VFV) über zwei Jahre Vorbereitungszeit. Und die hatte es in sich.

Zwei Partys nach dem Zug

Wer will sich das noch antun? Die Sicherheit steht natürlich immer an erster Stelle, aber die Hürden für einen solchen Zug sind wirklich hoch. VFV-Vorsitzender Gerald Grosser

Programm: Einstimmen und nachfeiern beim Faschingszug Der Faschingsumzug startet am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr. Ab 12.30 Uhr erfolgt die Aufstellung der Zugteilnehmer in der Waidhauser Straße. Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, erhalten einen Flyer mit allen wichtigen Informationen. Der Busfahrplan der RBO läuft normal weiter. Die Gäste können sich ab 13 Uhr an zwei Orten einstimmen:



Am Raiffeisenplatz mit der "Warm-up-Party" mit Radio Ramasuri. Für die Verpflegung sorgt dort das Team der "Alten Glasfabrik".



Am Rathausplatz mit der "DJ-Warm-up-Party" und Verpflegung von "Event-Perfection".



Ab 14 Uhr bewegt sich der Faschingszug über den Kreisverkehr Ost in die Waidhauser Straße Richtung Marktplatz. Weiter geht es durch die Bahnhofstraße, dann biegt der Zug "Zwischen den Städten" ab, setzt seinen Weg über die Ulmenstraße Richtung Altenstadter Straße fort und geht zurück über Bahnhofstraße, Marktplatz, Waidhauser Straße und endet an der Stadthalle.



Nach Zug-Ende gibt es Faschingspartys in den Räumen der "Alten Glasfabrik" und die große "Afterzugparty" in der Stadthalle mit DJ Easy (Joachim Schwarz). Der Eintritt beträgt dort zwei Euro. (fla)

2014 hatte sich der VFV darum bemüht, den Ostbayerischen Faschingszug für 2017 in die Pfalzgrafenstadt zu holen. Schließlich feiert der Verein heuer 44-jähriges Bestehen. Die anfängliche Euphorie ist mittlerweile aber gedämpft. "Ich würde es nicht mehr machen. Man kann nichts verdienen und hat nur Kosten. Es rentiert sich einfach nicht", gibt Vorsitzender Gerald Grosser Einblicke. Die bürokratischen Vorgaben würden sehr viel Arbeit bereiten.Das größte Problem hätte die Wegführung bereitet. Da der Zug sich auf der alten B 14 (Waidhauser Straße) aufstellt und dies die Autobahnersatzstraße ist, musste improvisiert werden. "Wir mussten daher viele Auflagen erfüllen." Eine weitere Hürde waren die anfänglich geforderten 5000 Parkplätze. "Das war unmöglich. Aber nun haben wir diese Zahl - es sind etwa 4500 - fast erreicht."Zudem musste der Veranstalter ein Sicherheitskonzept vorlegen. Die mittlerweile siebte Fassung besteht aus 24 Seiten. Diese sind laut Grosser "alle vollgeschrieben". Darin sind unter anderem die Punkte Fluchtwege, Müll und Toiletten geregelt. Um das alles zu schaffen, hat das VFV-Organisationsteam "Zugmacher" Zuwachs bekommen. Waren es am Anfang noch drei Personen sind es mittlerweile sieben. "Das wäre sonst nicht zu schaffen gewesen." Der Gesetzgeber schränke solche Veranstaltungen immer mehr ein. "Wer will sich das noch antun? Die Sicherheit steht natürlich immer an erster Stelle, aber die Hürden für einen solchen Zug sind wirklich hoch", stellt der Vorsitzende fest.Ganz offen gibt Grosser auch zu, dass er mit den Anmeldezahlen nicht zufrieden ist. Bisher haben sich 56 Vereine und Organisationen angemeldet. Mit weit über 80 habe er schon gerechnet. Allerdings verweist er auch in diesem Fall auf die immer mehr ausufernden Regelungen für Faschingswagen. Von diesen Gefährten sind rund 25 am Start. Ein weiterer Grund sei sicher auch die Randlage von Vohenstrauß. Die TÜV-Kontrolle für die Faschingswagen auf Betriebssicherheit (unter anderem Geländer und Reifen) ist vor dem Zug auf dem Hof des BMW-Autohauses Grieb. "Die Checkliste dafür wird auch immer länger. Aber ich glaube schon, dass da alle durchkommen", erklärt der VFV-Chef.Für die Zukunft prophezeiht er, dass es immer schwieriger werde, Organisatoren für solche Faschingszüge zu finden. "Denn der Aufwand ist einfach riesig. Da braucht man schon viel Erfahrung." Zudem seien Sponsoren wichtig, um sich finanziell abzusichern. Die Vohenstraußer haben zwei Hauptsponsoren, ein weiterer sei abgesprungen.Freiwilligen Eintritt, wie bei manchen Zügen praktiziert, will der Vorsitzende von den Besuchern nicht verlangen. "Ich wüsste nicht, wer von uns sammeln sollte", verweist er auf den enormen personellen Einsatz des VFV. Denn während des großen Tags sind schon rund 70 Leute des Vereins eingespannt. Außerdem sind drei eigene Garden mit insgesamt 90 Leuten dabei. "Damit stellen wir 160 Personen. Mehr geht einfach nicht."Den letzten großen Zug haben die Vohenstraußer zu ihrem 33-jährigen Bestehen 2006 abgehalten. Damals waren laut Grosser 44 Organisationen dabei. "Da haben sich überall Schneeberge aufgetürmt. Das war extrem", erinnert er sich. Trotzdem seien rund 5000 Besucher an den Straßen gestanden. Allerdings war das kein Ostbayerischer Faschingszug. Der war einmal in den 1980er Jahren in Vohenstrauß zu Gast. Heuer hofft er auf etwa 10 000 Gäste. Denn schließlich sei einiges geboten.Es gebe viele bunte Kostüme und Wagen sowie vier Musikgruppen. Zu den Themen könne er noch nicht viel sagen. "Die meisten halten sich noch bedeckt." Einen Blickfang verrät der Vorsitzende aber: Die Besucher werden nämlich auch Personen in Travestiekleider sehen. Zudem fährt der Pulverturm der Pleysteiner vor.Entlang der Strecke gibt es Verpflegungspunkte. Ganz bewusst haben sich die Organisatoren dazu entschieden, zwei "Afterzugpartys" - eine veranstaltet der VFV - anzubieten. "Das soll alles ein wenig entzerren", nennt Grosser die Hintergründe. Schließlich hofft er an diesem Nachmittag auf viele Gäste. Dann hätte sich der ganze Aufwand doch ein wenig gelohnt.