Vermischtes Vohenstrauß

16.05.2017

29

0 16.05.201729

In seiner Predigt zum Patroziniumsfest in Waldau spricht Dekan Alexander Hösl kritische Worte zum Medienbetrieb. Dabei findet er Verbindungen zum örtlichen Kirchenpatron Johannes Nepomuk.

Langjährige Erfahrung

Tragisches Opfer

Waldau. (dob) Schon lange bevor sich die Kirchenbesucher auf dem Weg in die St.-Johannes-Nepomuk-Kirche machten, um das Patrozinium zu feiern, rauchte der Kamin des Backofens am Pfarrheim. Heiner Ertl war früh unterwegs und brachte die gemauerten Steine auf Temperatur für den Schweinebraten in den großen Bratrainen.Mit den Fahnen und Vereinsvertretern zogen die Ministranten und Dekan Hösl sowie Gemeindereferentin Christine Hecht in die Benefiziumskirche zum Altar ein. Zurzeit stehe vieles in Europa, in unserer Welt, zur Diskussion oder im Umbruch. "Wie ist es um das Haus Europa bestellt und was bedeuten uns noch die Demokratien, die unsere Vorfahren mühsam erkämpft und aufgebaut haben?", hinterfragte der Geistliche. Gott sei Dank seien die Grundrechte im Grundgesetz verankert und garantiert. In den Medien entstehe oft der gegenteilige Eindruck, dass es in unserem Land keine Grenzen und keinen Schutz der Privatsphäre gebe.Dekan Hösl brachte den bekennenden Katholiken und Journalisten Matthias Matussek ins Spiel, der über seine langjährige Erfahrung beim "Spiegel" berichtete. Immer weniger sei es ihm gelungen, anschauliche Themen wie die Erosion der Familie, das schwierige deutsche Selbstverständnis sowie den christlichen Glauben im Nachrichtenmagazin zu platzieren. Aus diesem Grund habe er seinen Arbeitgeber gewechselt.Hösl beleuchtete die Vita des Kirchenpatrons Johannes Nepomuk. Dieser sei Opfer gesellschaftlicher sowie vor allem politischer Intrigen oder Machtspiele geworden und fand einen gewaltsamen Tod in der Moldau. Die Umkehr und die Liebe Gottes waren Programm des Patrons dieser Kirche, versicherte der Vohenstraußer Geistliche.Der Waldauer Kirchenpatron wurde ein tragisches Opfer der kirchenpolitischen Auseinandersetzungen zwischen König Wenzel und dem Erzbischof von Prag. Der König ließ ihn festnehmen, foltern und 1393 von der Karlsbrücke in Prag in die Moldau stürzen, wo er ertrank. Seither gilt er als Märtyrer für das Recht in der Kirche. Der Kirchenchor unter Leitung von Hans-Josef Völkl begleitete die Messe. Daniel Faltenbacher trug die Lesung und Annemarie Schwägerl die Fürbitten vor. Nach dem Schlusssegen versammelten sich die Waldauer am Pfarrheim. Im Nu waren zur Mittagszeit die 120 Portionen Schweinebraten vergriffen. Ertl zauberte mit seiner süßen Überraschung allen Müttern ein Lächeln ins Gesicht. Denn er hatte auch an eine Nachspeise gedacht und "Muttertags-Eis" kreiert.