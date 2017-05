Vermischtes Vohenstrauß

11.05.2017

1523

0 11.05.20171523

(dob) Schwere Verletzungen erlitt ein sechsjähriger Bub, als er am Donnerstagnachmittag gegen 16.05 Uhr an der Fußgängerampel auf Höhe der Volksbank die Straße am Marktplatz überqueren wollte. Der Junge wartete, bis das angeforderte Grünlicht kam und lief los.

Als er schon fast auf der anderen Straßenseite war, wurde er von einer 63-jährigen Autofahrerin mit dem Pkw erfasst, da diese offenbar das Rotlicht missachtete. Der Junge zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde nach der Notarztversorgung mit dem BRK in die Kinderklinik Weiden eingeliefert.Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam vorsorglich ins Vohenstraußer Krankenhaus. Beamte der Polizeiinspektion Vohenstrauß führen die Unfallermittlungen.