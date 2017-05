Vermischtes Vohenstrauß

02.05.2017

Martin Zehent leitet wieder die Polizeiinspektion Vohenstrauß. Der Erste Polizeihauptkommissar war ein halbes Jahr ins Polizeipräsidium Regensburg abgeordnet. Seit November führte Polizeihauptkommissar Andreas Schieder die Dienststelle zur "Erprobung in einer herausgehobenen Führungsaufgabe".

Zum 1. Mai übergab Schieder die Leitung wieder an. Polizeivizepräsident Michael Liegl und Personalrat Franz Eichenseher waren nach Vohenstrauß gekommen, um den Interims-Chef Schieder zu verabschieden und ihm für seine engagierte Arbeit zu danken. Die Aufrechterhaltung der guten Sicherheitslage im Inspektionsbereich sei ihm während seiner Amtszeit in hervorragender Weise gelungen, stellte der Polizeivizepräsident fest.Für den 32-jährigen stellte die Aufgabe als Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß einen wichtigen Baustein im Förderverfahren für einen möglichen Aufstieg in die Vierte Qualifikationsebene (vormals "höherer Polizeivollzugsdienst") dar. Für den gebürtigen Windischeschenbacher bedeutete dies nach einer langjährigen Verwendung in München eine Rückkehr in die Oberpfälzer Heimat. Schieder blickt auf seine Zeit als PI-Leiter äußerst positiv zurück. Die engagierten Mitarbeiter hätten ihn tatkräftig unterstützt. Ein reger Kontakt zu den verschiedenen Behörden und Institutionen sei einer seiner Schwerpunkte gewesen. Sein weiterer Werdegang führt ihn in das Polizeipräsidium Oberpfalz mit Sitz in Regensburg, wo er für voraussichtlich ein halbes Jahr im Bereich Präsidialbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig sein wird.Der 54-jährige Zehent, der die zurückliegenden sechs Monate vorübergehend in die Einsatzabteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz abgeordnet war, hat ab 1. Mai nun wieder die Leitung der PI Vohenstrauß inne, die er am 1. Oktober 2013 übernommen hat. Liegl wünschte Zehent weiterhin alles Gute und eine glückliche Hand bei der Führung der Dienststelle. Dem schloss sich Personalrat Eichenseher an.