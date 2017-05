Polizeiverein übergibt Warnwesten an Kindergärten

15.05.2017

Roggenstein. (dob) Schon von Weitem leuchten die reflektierenden Streifen der knallgelben Warnwesten der Kindergartenkinder, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind. Der Verein "Bürger und Polizei - Partner für Sicherheit" greift für die Verkehrssicherheit immer wieder in seine Schatulle und hatte bisher von den 17 Kindergärten im Bereich der Polizeiinspektion Vohenstrauß bereits 13 Einrichtungen ausgestattet.

Nun versorgte der Verkehrserzieher der Polizei und Schriftführer des Vereins, Bernhard Dobmayer, stellvertretend für die Vereinsführung die Kindergärten Roggenstein, Leuchtenberg, Letzau und Pirk jeweils mit einem Satz von 30 Warnwesten. Rund 500 Euro gibt der Verein dafür aus. "Wichtig in Sachen Verkehrserziehung ist es, nicht nachzulassen und immer wieder auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen", informierte Dobmayer. Der Fußgängerunfall mit dem sechsjährigen Buben am Donnerstag (wir berichteten) in Vohenstrauß zeige, dass selbst eine ampelgesicherte Straßenüberquerung Gefahren birgt. "Die Jacken werden uns bestimmt die nötige Aufmerksamkeit verschaffen, die Kinder dringend brauchen", versicherte Leiterin Birgit Zant im städtischen Kindergarten Anton Ferazin.