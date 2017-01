Vermischtes Vohenstrauß

31.01.2017

31.01.2017

Ein Greifvogel sitzt auf der Leitplanke an der Autobahn in Richtung Prag. Er ist wohl verletzt. Das meldete am Montag ein Autofahrer, der auf Höhe Braunetsried, Gemeinde Vohenstrauß, unterwegs war, der Bundespolizeiinspektion in Waidhaus. Und tatsächlich. Wenig später fand eine Zivilstreife den flugunfähigen Vogel am beschriebenen Ort. Ein vogelwilder Einsatz begann. Fahnder Jürgen V., wie er im Polizeibericht genannt wird, meisterte ihn mit Bravour.

Der Bundespolizist nahm den Mäusebussard unter seine Fittiche. Er fing ihn ein und wickelte den völlig durchnässten und frierenden Vogel fürsorglich in eine Polizeiwarnweste. "Der Vogel wehrte sich nicht. Er schien sogar froh über die Rettung und das trockene Ersatzfederkleid", erklärt Polizist Jürgen. Und dann machten Fahnder und Vogel gemeinsam einen Abflug. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt ging es zusammen zu einem Tierarzt.Dieser bestätigte Stunden später, dem "Bundespolizeibussard Jürgen" - den Namen vergab der Veterinär in Anlehnung an den Vogelretter von der Fahndung - gehe es schon besser. Er habe sich nichts gebrochen. Vermutlich sei er durch die Kollision mit einem Auto stark benommen. Das aber sei's dann auch schon gewesen. Zur Beobachtung bleibe er noch einige Tage in einer Voliere der Tierarztpraxis.