14.05.2017

(dob) Ein lang gehegter Wunsch geht für die Buben und Mädchen im Evangelischen Haus für Kinder Gottfried Sperl in Erfüllung. Seit Jahren steht eine Ritterburg ganz oben auf der Wunschliste. Für die Anschaffungskosten von rund 15 000 Euro ließen sich in der Vergangenheit Träger, Personal und Eltern viele Aktionen einfallen und sammelten eifrig Spenden. Mittlerweile kamen 9000 Euro zusammen.

"Social-Sponsoring"

Nachdem die alten hölzernen Spielgeräte im Garten der Einrichtung schon alle bis zu 20 Jahre auf dem Buckel hatten, wurden sie abgebaut und werden durch neue ersetzt. Deshalb sind seit einigen Tagen Bagger und Arbeiter im Einsatz, um das Gartengelände neu anzulegen.Uli Münchmeier als Vorsitzender des Evangelischen Hilfsvereins begleitet die Maßnahme ebenfalls, denn auch der Hilfsverein unterstützt das Vorhaben finanziell. Ritterburg und Schaukel kosten alleine schon 16 700 Euro. Die Stadt steuert im Rahmen der Defizitvereinbarung einen Zuschuss in Höhe von 6500 Euro bei.Außerdem werden eine neue Wippe und ein Klettersechseck auf dem Grundstück platziert. Zugleich steht die Vergrößerung des Sandkastens an und ein kleines mobiles Tor wird verankert. Diese Anschaffungen übernimmt der Hilfsverein, genauso wie die Kosten für Erdarbeiten, die Anlegung von Fallschutzräumen mit Hackschnitzeln und den Einbau der neuen Fundamente für die neuen Spielgeräte. Münchmeier beziffert die Summe mit 13 500 Euro, die der Verein dafür stemmt.Große Unterstützung erhielt die Einrichtung beim Aufbau der Spielgeräte, der noch einmal eine nicht unerhebliche Summe verschlungen hätte, von sechs Kennametal-Mitarbeitern, die von ihrem Werk für diesen Zweck einen Arbeitstag lang freigestellt wurden und mustergültig anpackten. Seit Jahren lässt das Unternehmen immer wieder im Rahmen ihres "Social-Sponsoring" aufhorchen und unterstützt mit Geldmitteln oder Arbeitskraft verschiedenste Einrichtungen. Dank ging deshalb vonseiten der Kindergartenleiterin Sonja Grosser in erster Linie in Richtung Werkleiter Mario Wild und Personalchefin Stefanie Steinmetz.Zusammen mit den Arbeitern des städtischen Bauhofs, die das Erdreich abtransportierten setzten die Mitarbeiter der Firma Gösl Tiefbau die Fundamente und auch die Hausmeister Gerhard Schaller und Egon Strigl waren an vielen Stellen gefragte Männer. Dazu kamen viele ehrenamtliche Helfer aus der Elternschaft, ohne die das Projekt nicht zu verwirklichen gewesen wäre, informierte Grosser.