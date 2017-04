Vermischtes Vohenstrauß

Roggenstein. (dob) Drei Gruppen der Feuerwehr legten fehlerfrei Leistungsprüfungen in den verschiedenen Stufen ab und demonstrierten damit den Führungskräften im Landkreis mit Kreisbrandinspektor Johann Rewitzer und Kreisbrandmeister Martin Weig ihre Schlagkraft. Kommandant Stefan Urbaneck war sichtlich stolz auf seine Truppen.

Die Schiedsrichter und Prüfer Heinrich Rewitzer und Günter Sommer hatten nichts einzuwenden. Mit Urbaneck verlieh Rewitzer im Gerätehaus die Abzeichen. Außerdem wurde Andreas Bojer in den aktiven Dienst übernommen. Zum ersten Mal erhielten Catrin Schnupfhagn, Johannes Bojer, Elias Gösl, Stefan Kraus, Moritz Urbaneck, Glara Hutzler, Ina Hutzler und Jana Helgert das Leistungsabzeichen in Bronze. Martin Maier, der zugleich als Maschinist notwendige Aufgaben übernahm, legte das silberne Abzeichen ab, genauso wie Maximilian Lang, Jonas Gösl und Andreas Bojer.Gold ging an Matthias Reil. Gold-blau durfte sich Stephan Mitlmeier ans Revers heften. Gold-grün bekam Mathias Kraus. Die letzte Stufe, Gold-rot, legte Andreas Lang ab. Josef Wolfrath und Stefan Urbaneck standen den Probanden als Auffüller in den Bereichen Gruppenführer und Maschinist zur Verfügung.