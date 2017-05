Vermischtes Vohenstrauß

02.05.2017

10

0 02.05.201710

Die Schützengesellschaft Vohenstrauß ist finanziell auf einem guten Weg. Damit sie fit für die Zukunft ist, spielt sie mit dem Gedanken, einen 100 Meter langen unterirdischen Schießstand zu errichten.

Vereinswirtin wieder aktiv

Jugendarbeit forcieren

Hengstl weiterhin Schützenmeister

Schützenmeister Rainer Hengstl zeigte sich noch immer begeistert von der großen Resonanz auf den mit der German Rifle Association (GRA) abgehaltenen "Range Day" im Schützenhaus. Dabei schauten rund 250 Leute aus ganz Deutschland vorbei. Diese informierten sich über legalen Waffenbesitz und durften auf dem Schießstand probeschießen. Laut Hengstl konnte die Gesellschaft dabei "einen beträchtlichen finanziellen Erfolg erzielen", der in einen explosionsgeschützten Staubsauger für den Feuerwaffenstand investiert wurde.Zudem waren die Schützen auf dem Weihnachtsmarkt im Hof der Friedrichsburg vertreten. Hier bemängelte der Vorsitzende die geringe Bereitschaft der Mitglieder, deren Anzahl inzwischen die 200er Grenze überschritten hat, auch an solchen Aktivitäten mitzuarbeiten. Einen großen Anteil am gesellschaftlichen Leben im Schützenhaus habe Vereinswirtin Inge Diermeier. Sie hatte sich nach dem Weggang des externen Wirts wieder bereiterklärt, das Vereinsheim zu betreiben.Sportleiter Robert Diermeier berichtete von zwei Teilnahmerekorden beim Enten- und Weihnachtsschießen. Drei Mannschaften starteten bei den Rundenwettkämpfen. Dabei sicherte sich das Sportpistolenteam in der Gauliga den ersten Platz. Die zweite Luftpistolenmannschaft schloss in der B-Klasse die Saison mit einem dritten Platz ab. Die erste Luftpistolenmannschaft kam in der A-Klasse auf den zweiten Platz, wobei Dietmar Bäumler als bester Einzelschütze mit einem Durchschnitt von 369,5 Ringen überzeugte.Bei den Einzelwettbewerben der Gaumeisterschaft 2017 belegten Tobias Westermann (Revolver .357mag, 1. Platz), Sascha Freymann (Revolver .357mag, 2. Platz und Pistole .45ACP, 2. Platz) und Günter Bodensteiner (LP, 3. Platz) Podestplätze. Bei der Vereinsmeisterschaft waren in 9 Disziplinen 53 Schützen am Start.2016 war der Verein Ausrichter der Vohenstraußer Stadtmeisterschaft. Von den 104 Teilnehmern stellte die Schützengesellschaft 20 Schützen. Den ersten Platz in der Disziplin LP erreichte Dietmar Bäumler mit 369 Ringen.Gerd Reinl berichtet von einer ausgeglichenen bis leicht positiven Finanzentwicklung, die es erlaubte, eines von zwei alten Darlehen restlos zu tilgen. Sollte der positive Trend weiter anhalten, schreibt die Gesellschaft in zwei Jahren eine schwarze Null.Eine ordentliche Kassenführung bescheinigten die Kassenprüfer Andrea Diermeier und Günter Knechtel. Lediglich die Führung der Barkasse, unter anderem für Munitionsverkauf und Instandhaltungsmaßnahmen, bedarf der Verbesserung. Hierzu wurde die Führung eines eigenen Kontos angeregt. Die Mitglieder stimmten für die Kontoeröffnung.Hengstl verwies zudem auf zwei Anträge an die Stadt Vohenstrauß. Zum einen möchte der Verein den Schotterstreifen zwischen Gebäude und asphaltiertem Weg an der alten Turnhalle langfristig pachten oder sogar erwerben. Denn als Privatgrund könnte dieser abgesperrt werden, "damit der parkende Schwerlastverkehr vom Gebäude weg bleibt". Schon wiederholt hätte es Beschädigungen an der Immobilie durch unachtsam einparkende Lkws gegeben.Des Weiteren wurde die Stadt gebeten zu prüfen, ob es technisch und rechtlich möglich ist, dass der Verein zwischen dem oberirdischen 50-Meter-Schießstand und der Stadthalle einen 100 Meter langen unterirdischen Schießstand errichtet.Zweiter Gauschützenmeister Anton Hirnet wünschte sich eindringlich mehr Jugendarbeit bei der Schützengesellschaft. Zum Abschluss erfuhren die Mitglieder, dass für den Trainingsbetrieb eine Kleinkaliberpistole angeschafft wird.Reibungslos verliefen die Neuwahlen bei der Schützengesellschaft 1565 Vohenstrauß. Weiter an der Spitze steht Schützenmeister Rainer Hengstl. Sein Stellvertreter ist Dominik Schürz. Als Sportleiter fungiert Robert Diermeier, und die Kasse führt Matthias Walbrunn. Um das Schriftliche kümmert sich Alexander Beer. Gebäudewart ist Frank Haase und Gerätewart Franz Völkl. Die Kasse überprüfen Andrea Diermeier und Günter Knechtel. Als Ausschussmitglieder wählten die Mitglieder Anna Völkl, Günter Bodensteiner, Robert Wenzl, Philipp Loth, Mathias Vay und Christian Demleitner.