Vermischtes Vohenstrauß

16.05.2017

Georgenberg. (dob) Für einen 69-jährigen Rollerfahrer aus Weiherhammer kam am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle nahe des Hotels Kastanienhofes in Georgenberg.

Der Biker war auf der Gemeindeverbindungsstraße von Pleystein in Richtung Brünst unterwegs. In unmittelbarer Nähe zum Kastanienhof wollte der Zweiradfahrer mit seiner Honda in die Staatsstraße einbiegen, die Georgenberg mit Waidhaus verbindet. Zur gleichen Zeit war auf dieser Strecke ein Renault Transit unterwegs, den ein 56-jähriger tschechischer Staatsbürger steuerte, der mit seiner Mutter aus Richtung Georgenberg kam. Laut Aussage des Transitfahrers rollte der Biker ziemlich langsam an die Vorfahrtsstraße, gab dann aber unvermittelt Gas. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Autofahrer auf die linke Fahrbahnseite. Dabei aber erfasste er den Zweiradfahrer frontal. Beide Fahrzeuge landeten in einer angrenzenden Wiese. Der Rollerfahrer blieb reglos neben seinem Fahrzeug liegen.Der Georgenberger "Helfer vor Ort" Ringo Haase traf als erster der angeforderten Hilfskräfte an der Unfallstelle ein. Er begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Ohne Erfolg. Die Verletzungen des Rollerfahrers waren zu schwer.Der Waidhauser Notarzt Werner Duschner kümmerte sich schließlich um die unter Schock stehenden Fahrzeuginsassen, die unverletzt geblieben waren. Sie waren an diesem Tag beim Sperrmüllsammeln in Flossenbürg unterwegs und wollte gerade wieder Richtung Heimatort Nýrany in der Nähe von Pilsen fahren. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Passant übernahm Dolmetscherdienste für die Polizisten aus Vohenstrauß, die den Unfallhergang ermittelten.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden wurde zur Klärung ein Sachverständiger hinzugezogen. Feuerwehrleute aus Brünst und Neudorf regelten den Verkehr. Auch ein Notfallseelsorger kam zum Unfallort.