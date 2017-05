Vermischtes Vohenstrauß

09.05.2017

Der Unterhalt des Lifts am Ski- und Snowboardzentrum Fahrenberg kostet viel Geld. Daher spielt der Turnverein Vohenstrauß Möglichkeiten einer Ganzjahresnutzung durch - mit einem ernüchternden Ergebnis.

Eine Attraktion reicht nicht

Überregionale Bedeutung

"Skibetrieb für nächste Saison gesichert" Der Skilift am Fahrenberg war in der vergangenen Wintersaison 46 Tage in Betrieb. Wegen des positiven Wirtschaftsergebnisses können die Verantwortlichen die Pistenraupe zur überfälligen Inspektion bringen, erklärte Vorsitzender Klaus Nigg.



Auch das neue Seil wurde bereits bestellt, nachdem ein ungenannter Spender 3000 Euro übernommen habe. "Der Skibetrieb ist somit für die nächste Saison auf jeden Fall gesichert", verkündete Nigg.



Der Vorsitzender dankte Ehrenmitglied Hans Baierl, Albert Wüst und Andreas Gmeiner sowie allen Helfern, die mit viel Engagement wieder eine Top-Skipiste präparierten. Was die Leute auf dem Fahrenberg leisten, zeigte er an einem Beispiel auf: In dieser Saison waren 300 Beschneiungsstunden zusammengekommen. Die Schneekanonen werden hauptsächlich in der Nacht betrieben. Nach etwa einer Stunde wird der Standort der Geräte gewechselt, der Wasseranschluss verändert. Teile man die 300 Beschneiungsstunden durch 24 bedeute dies, dass die Helfer fast 13 Tage rund um die Uhr arbeiteten. (dob)

Vohenstrauß/Fahrenberg. (dob) Bei jedem Vorstandstreffen sei die Anlage Tagesordnungspunkt, ließ Vorsitzender Klaus Nigg in der Jahreshauptversammlung durchblicken. Sogar ein Workshop "Zukunft Skilift Fahrenberg" wurde organisiert, um eventuelle Möglichkeiten für eine Sommernutzung auszuloten.Nigg zählte zum Beispiel eine Tubing-Bahn (mit einem aufgeblasenen Schlauchreifen ins Tal rauschen), einen Bike-Park, eine Flying Fox (Seilrutsche) oder eine Devart-Kartbahn auf. Allerdings waren die Teilnehmer nach einer Besichtigung verschiedener Einrichtungen im Fichtelgebirge und Bayerischen Wald zu der Erkenntnis gekommen, dass bei den einzelnen Bahnen praktisch überall "tote Hose" herrschte.Das Ergebnis für den Standort Fahrenberg lautete demnach einheitlich, dass eine kleine Lösung mit einer Bahn nichts bringe. "Die Leute wollen Abwechslung und verschiedene Fahrmöglichkeiten, wie es in einem Fun-Park möglich ist." Ein weiteres Problem sei auf dem Fahrenberg das Wasserschutzgebiet. Darüber hinaus kreuze man mit der Piste den Bibershofer Weg, und letztlich sei es eine Kostenfrage. "Wir als Turnverein können so eine Maßnahme nicht alleine stemmen", bilanzierte Nigg. Schnell kam der Vorstand mit dem Ausschuss überein, dass eine Sommernutzung aus wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht möglich ist. Selbst ein Treffen mit den Bürgermeistern aus Vohenstrauß und Waldthurn brachte keine Lösungsvorschläge.Sätze wie "Ihr könnt doch den Lift nicht zumachen" oder "Generationen haben dort das Skifahren gelernt" seien wenig hilfreich, meinte Nigg. Da er wiederholt von der Unterstützung des Landestheaters Oberpfalz durch den Landkreis las, werde er sich mit dem Vorstand überlegen müssen, ob der TV nicht ebenfalls eine Anfrage an die Kommunen tätige, ob finanzielle Mittel für den alpinen Wintersport in der Region vorhanden seien."Es gibt nicht nur die VHS, das LTO oder das Langlaufzentrum Silberhütte, sondern es gibt auch das Ski- und Snowboardzentrum Fahrenberg", stellte Nigg klar. Auch diesem Standort gelte es zu helfen, wenn in Zukunft Kindern und Jugendlichen dort Skivergnügen geboten werden soll.Unterstützung erhielt der Vorsitzende von zweitem Bürgermeister Uli Münchmeier, der dafür auf Landkreisebene für den Verein eintreten wolle. Denn dem Lift komme ein stückweit Lebensqualität und überregionale Bedeutung zu. Da sich mittlerweile die Zuschuss-Kriterien für das ehrenamtliche Engagement geändert hätten, könne er sich vorstellen, dass man auch beim Skilift eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung finden werde.